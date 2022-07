Frau stürzt in den Alpen bei Oberstdorf 30 Meter in die Tiefe - Mann hilft trotz Gefahr

Eine Frau ist in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf 30 Meter in die Tiefe gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Ein Mann entdeckte sie und kam ihr zu Hilfe.

05.07.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Eine Frau ist bei Oberstdorf in den Allgäuer Alpen 30 Meter in die Tiefe gestürzt und bewusstlos auf einem schmalen Absatz liegen geblieben. Ein Mann entdeckte die 28-Jährige und stieg zu ihr hinab, wie die Bergwacht Oberstdorf am Dienstag mitteilte. Er bewahrte die Frau vor einem weiteren Absturz und rief Hilfe.

Oberstdorf: Frau stürzt in den Allgäuer Alpen 30 Meter in die Tiefe

Das war für den Mann selbst nicht ungefährlich. Bei dem Gelände handelt es sich um sogenanntes Schrofengelände: steil, felsig und mit Gras bewachsen. Die Frau war beim Abstieg am Gaisalpsee am Sonntag gestürzt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Die Bergwacht konnte beide Menschen retten. Die 28-Jährige wurde von einem Notarzt behandelt und wurde wie der Mann von einem Rettungshubschrauber abgeholt.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch