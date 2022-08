„Zugang zum ÖPNV erleichtern“ - Oberstdorf führt 100-Euro-Ticket für Einheimische ein

Zusammen mit dem Kleinwalsertal führt auch Oberstdorf eine Mobilitätskarte für Bürger ein. Das Angebot umfasst alle Buslinien in den zwei Nachbargemeinden.

Nach dem Bus-Inklusive-Angebot für Übernachtungsgäste bessert die Marktgemeinde Oberstdorf jetzt auch beim ÖPNV-Angebot für die Bürger nach: Mit der neuen Mobilitätskarte können Einheimische künftig für 100 Euro im Jahr alle Buslinien im Gemeindegebiet nutzen.

Das Angebot gilt auch im Kleinwalsertal, wo sich die Gemeindevertretung wie berichtet bereits im Juli für die Mobilitätskarte für Talbewohner entschieden hatte. Jetzt schloss sich Oberstdorf an. Somit gilt das Ticket in beiden Gemeinden – ein großer Vorteil für die Bürger. Denn so können Einheimische beispielsweise nach einer Bergtour über die Landesgrenze mit dem Bus nach Hause fahren.

100-Euro-Ticket sei "weiterer Baustein" für umfassendes ÖPNV-Angebot in Oberstdorf

Das Angebot sei ein „weiterer Baustein“ für ein umfassendes ÖPNV-Angebot, sagte Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King, der das Projekt im Gemeinderat vorstellte. „Wir hoffen, dass wir mit dem Angebot noch mehr Menschen dazu bewegen können, das Auto stehen zu lassen.“ Kinder bis 17 Jahre müssen sogar nur 50 Euro für das Ticket bezahlen. Familien mit zwei Erwachsenen zahlen 250 Euro, Familien mit einem Erwachsenen 150 Euro. Die Zahl der Kinder spielt keine Rolle, erklärte Rathauschef King.

Das Kleinwalsertal als Vorreiter

Die Kleinwalsertaler Gemeindevertreter hatten sich im Juli einstimmig für das Angebot ausgesprochen. „Das Angebot soll den Menschen den Zugang zum ÖPNV erleichtern“, hatte sich Bürgermeister Andi Haid schon damals für ein gemeinsames Angebot mit Oberstdorf ausgesprochen. Nach der letzten Tariferhöhung Ende April, hatten die Gemeindevertreter angeregt, die Tarife zu vereinfachen und möglichst familienfreundlich zu gestalten.

Die bisher angebotene Bürgerkarte, die gemeinsam mit Oberstdorf bereitgestellt wird, kombiniert den Walserbus mit Freizeitangeboten wie der Bergbahn, den Freibädern, der Breitachklamm und verschiedenen Museen. Um jedoch noch mehr Autofahrer vom Umstieg in den Bus zu überzeugen, schlug die Gemeindeverwaltung vor, neben der Bürgerkarte eine neue, eigenständige Mobilitätskarte einzuführen.

Fehlende Einnahmen sollen im Kleinwalsertal durch eine Erhöhung der Parkgebühren im Gemeindegebiet kompensiert werden. Beim Markt Oberstdorf fielen für das Angebot außer für den Verwaltungsaufwand keine Kosten an, erklärte King. In Oberstdorf gibt es ebenfalls schon das Angebot einer Bürgerkarte. Damit fahren Einheimische nicht nur im Ort und im Kleinwalsertal kostenlos Bus, sie können auch gratis Bergbahn fahren oder ins Freibad gehen.

Gäste nehmen Bus-Inklusive-Angebot in Oberstdorf gut an

Gut angenommen wird in Oberstdorf auch das Bus-Inklusive-Angebot für Urlauber: Seit 1. Juli können Übernachtungsgäste mit der Allgäu Walser Premium Card die Linienbusse im Gemeindegebiet ohne Zusatzkosten benutzen. Die Umstellung auf das neue Angebot sei reibungslos verlaufen, teilt Tourismus Oberstdorf mit.

Das Bus-Inklusive Paket wird bei der Anmeldung des Gastes automatisch auf die Gästekarte gebucht. Im Bus muss die Karte nur ans Lesegerät des Fahrers gehalten werden. Das Angebot gilt auch für die Linie 1 bis zur Grenze an der Walserschanz. Die Weiterfahrt ins Kleinwalsertal ist – anderes als bei der Mobilitätskarte für Einheimische – nicht enthalten. Hierzu muss ein Anschlussticket beim Fahrer erworben werden.

