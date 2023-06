Oberstdorf: Gemeinde baut acht neue Wohnungen

Bauausschuss vergibt Aufträge für Bauprojekt in der Rubinger Straße. Doch das Vorhaben könnte wegen Schadstoffen teuerer werden.

27.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Acht neue Wohnungen baut die Marktgemeinde Oberstdorf in der Rubinger Straße. Insgesamt 2,5 Millionen Euro soll das Projekt kosten für das die Gemeinde Zuschüsse aus dem aus dem Kommunalen Wohnbauförderprogramm beantragt hat. Noch liegt das Projekt im Kostenrahmen, erklärte Maximilian Eckes von der Oberstdorfer Verwaltung jetzt im Bauausschuss. (Lesen Sie auch: Investor legt Konzept für acht Wohnhäuser in Oberstdorf vor)

Derzeit wird das Gebäude entkernt, dabei wurden allerdings Schadstoffe gefunden, die jetzt teuer entsorgt werden müssen, bestätigte Eckes auf Nachfrage. Der Bauausschuss vergab die Aufträge für Fassadenarbeiten (93.000 Euro), Trockenbau (75.000 Euro) und Elektroarbeiten (120.000 Euro).

Wo sonst noch Wohnungen im Gemeindegebiet geplant sind

Das Projekt an der Rubinger Straße ist nur eines von mehreren Wohnungsbauprojekten, die derzeit in Oberstdorf laufen oder geplant sind: Acht neue Wohnungen sollen in einem ehemaligen Bahngebäude im Steinach gebaut werden.

70 neue Wohnungen in acht Mehrfamilienhäuser könnten im Ortsteil Tiefenbach entstehen. Das größte Projekt ist an der Trettach geplant: Über 100 neue Wohnungen sollten auf dem Gelände des früheren Wasserkraftwerks entstehen. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 14,7 Millionen Euro.