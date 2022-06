Gruppe junger Männer bei Lagerfeuer im Naturschutzgebiet in Oberstdorf erwischt

Eine Gruppe 18- und 19-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag ein Lagerfeuer im Landschaftsschutzgebiet gemacht und dabei Drogen konsumiert.

14.06.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Montag unerlaubterweise ein Lagerfeuer in einem Waldgebiet bei der Seealpe in Oberstorf gemacht. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen die 18- und 19-Jährigen in dem Landschaftsschutzgebiet und informierten die Polizei.

Oberstdorf: Polizei findet bei der Kontrolle eine geringe Menge Marihuana

Bei der folgenden Kontrolle fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Die jungen Männer bekommen nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Bayerischen Naturschutzgesetz.

