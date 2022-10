Mit zwei Hubschraubern: Polizei und Bergwacht finden Vermissten unversehrt

Nachdem ein 47-jähriger nicht vom Großen Daumen zurückkehrt, meldet seine Partnerin ihn als vermisst. Polizei und Bergwacht sind mit Hubschraubern im Einsatz.

31.10.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Einen vermissten 47-jährigen Bergsteiger haben zahlreiche Helfer mit zwei Hubschraubern am Großen Daumen am Wochenende gesucht. Die Frau des Bergsteigers meldete ihren Mann als vermisst, als dieser am Abend nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam.

Das Paar hatte den Klettersteig gemeinsam begonnen, jedoch brach die 50-Jährige den Weg gegen mittag ab - ihr Mann ging alleine weiter. Nachdem sich der Mann gegen 15.45 Uhr noch vom Gipfel meldete, erschien er um 17.30 Uhr nicht am Treffpunkt im Tal. Daraufhin gab seine Lebensgefährtin einen Notruf ab.

Bergwacht und Polizei suchen mit zwei Hubschraubern nach vermisstem 47-Jährigen

Die Einsatzkräfte der Bergwachten Oberstdorf und Hinterstein sowie die Alpine Einsatzgruppe der Polizei sichten mit zwei Hubschraubern nach dem Vermissten. Der 47-Jährige wurde schließlich am Giebelhaus im Hintersteiner Tal ausfindig gemacht - unversehrt. Wie die Polizei mitteilte, war er vom Gipfel aus falsch abgestiegen und deshalb nicht am Treffpunkt erschienen.

Lesen Sie auch: Vermisstensuche in den Bergen - So funktioniert das Recco-Hubschrauber-System

Lesen Sie auch

Beim Hafelekar Große Suchaktion nach Wanderin in Tirol - die versteht den ganzen Trubel nicht

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".