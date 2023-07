Aiwanger läutet Wahlkampf auf dem Fellhorn ein - Schneekanonen will er weiter fördern

Hubert Aiwanger stimmt mit den Freien Wählern Schwaben im Allgäu auf die Landtagswahl ein - und beantwortet Fragen zu den Themen Wolf und Ski-Tourismus.

Vor einer imposanten Bergkulisse auf über 2000 Metern Höhe läuteten die Freien Wähler Schwaben am Fellhorn bei Oberstdorf die Wahlkampfphase ein. Mit dabei beim schwäbischen Wahlkampfauftakt war auch Freie-Wähler-Chef, Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger.

Aiwanger betonte dabei immer wieder, wie wichtig der Zusammenhalt bei den Freien Wählern sei und dass die Freien Wähler die Partei der Bürger seien. "Die Leute nehmen uns ernst. Wir sind die Guten", sagte Aiwanger.

Aiwangers Verständnis von Demokratie sei, dass sich die Politiker vor den Bürgern stets verantworten müssen und bei massiver Kritik - wie beim Heizungsgesetz - auch umsteuern müssen. Bei der Ampelregierung stünden aktuell viel zu viele ideologische Themen auf der Agenda, wodurch keine Sachpolitik betrieben werde, kritisierte der Freie Wähler-Chef.

Kurzinterview mit Hubert Aiwanger zum Wahlkampfauftakt

Frage: Zum Thema Bär und Wolf: Wie sollen Tiere auf Alpen im Gebirge vor dem Raubtier geschützt werden? Es ist ja nicht möglich Zäune zu bauen – und nur dabei gibt es Unterstützung von der Staatsregierung.

Hubert Aiwanger: Wir Freien Wähler sagen eindeutig, dass Bären und Wölfe dort, wo sie niemanden stören, natürlich als Art eine Daseinsberechtigung haben. Aber gerade in den Berggebieten Bayerns eben nicht hinpassen. Man kann dort die Tiere nicht vor ihnen schützen. Deshalb müssen diese Bergweidegebiete vom Bär und Wolf freigehalten und die Tiere auch dort bejagt werden.

Ist Bergbahnförderung in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch sinnvoll oder sollte der Staat nicht besser touristische Alternativen zum Wintertourismus fördern?

Aiwanger: Ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass wir in Bayern diese Seilbahnförderung beibehalten und auch an der Förderung von Schneekanonen festhalten. Ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg. Denn wenn wir das nicht tun, fahren die Skifahrer nach Österreich, in die Schweiz und sonstwohin zum Skifahren, wo auch beschneit wird. Dann fehlt uns das Geld im Tourismus und die Menschen haben noch sehr viel weitere Anfahrtwege dorthin und stoßen sehr viel mehr CO2 mit ihren Fahrzeugen aus, als was wir mit der Schneekanone in Bayern einsparen. Insofern ist es völlig richtig, dass wir an dieser Förderung festhalten. Und Seilbahnförderung und Schneekanonenförderung sind ja im Sinne des Ganzjahrestourismus. Nur dadurch können die Seilbahnen überhaupt wirtschaftlich betrieben werden und die Gebiete, wo keine Seilbahn- und Schneekanonenförderung mehr stattfand, die sind mittlerweile geschlossen.

In einem Interview mit dem Merkur kritisierte Markus Söder ihren Auftritt in Erding. Er sagte: „Das Nachsprechen und Nachlaufen von Populisten bringt keinen positiven Ertrag – im Gegenteil, das stärkt das rechte Original und nicht die Kopie“. Was sagen sie dazu?

Aiwanger: Er einmal ist die Frage, ob das auf mich bezogen ist. Sollte es sein, dann würde ich zunächst einmal nicht akzeptieren, dass man der AfD irgendwelche Alleinvertretungsansprüche bei gewissen Themen einräumt und sagt: "Wer Heizungsgesetz kritisiert, der wird in die AfD-Nähe gerückt. Wer Demokratie einfordert, wird in die Nähe der AfD gerückt." Wenn man das täte, würde man denen noch mehr den Ball zuspielen. Das will ich nicht. Die politische Mitte muss die vernünftigen Themen der Menschen vertreten und verhindert dadurch, dass Extremisten immer stärker werden.

