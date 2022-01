Gemeinde Oberstdorf baut Parkplätze um - Steigen bald die Gebühren?

Um die Gebühren künftig besser und zuverlässiger erheben zu können, baut Gemeinde Stellflächen um. Die Kosten sollen in wenigen Jahren refinanziert werden.

28.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit Schranken an allen großen Parkplätzen in Oberstdorf will die Gemeinde Oberstdorf die Einnahmen steigern und die Voraussetzung für ein Parkleitsystem schaffen. Dafür muss die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen. Der Umbau aller Parkplätze würde 3,3 Millionen Euro kosten. Der Gemeinderat entschied jetzt mit drei Gegenstimmen, zunächst auf Straßenbauarbeiten am Parkplatz P1 am Ortseingang zu verzichten. Die Flächen sind auch bei der Standortsuche für das neue Feuerwehrhaus noch im Gespräch. Zudem sinken so die Kosten auf 2,8 Millionen Euro.

Schrankenanlagen sind auf folgenden Parkplätzen geplant: P1, P2, P3 (alle am Ortseingang), Mühlacker, Tiefgarage Eissportzentrum, Renksteg, Nordic Zentrum und Faistenoy (an der Fellhornbahn). Das sind die Stellflächen, die vor allem zum Langzeitparken genutzt werden. Der Rat hat bereits im März 2021 entschieden, dass dort Schranken und Kassenautomaten die beste Lösung sind, um die Parkgebühren zu erheben. Ziel des Umbaus ist, den Parkraum optimal auszunutzen. Viele gemeindliche Flächen sind derzeit noch schlecht organisiert, wodurch der Kommune Einnahmen verloren gehen.

Parkplätze ab 2023 steuerpflichtig

Alle eigenständigen Parkplätze sind zudem ab 2023 steuerpflichtig. Ausnahmen sind nur Stellflächen, die „zum Straßenraum gehören“, erklärte Marktkämmerer Wolfgang Ländle. Parkplätze, die bereits heute mit Schranken betrieben werden, unterliegen einem „Vertrauensschutz“ und werden daher auch erst ab 2023 steuerpflichtig. Dies betrifft beispielsweise den Parkplatz P3 am Busbahnhof. Mit der Umrüstung eines Platzes tritt für diesen automatisch die Steuerpflicht ein. Die beinhaltet Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

Für die Schrankenanlagen müssen die Zu- und Abfahrten und damit die Parkflächen teilweise neu geordnet werden. Um dies umzusetzen, sind umfangreiche Bauarbeiten notwendig: Bei den Parkplätzen P2, P3, Renksteg und Nordic Zentrum soll jeweils nur die Ein- und Ausfahrt umgebaut werden. Bei der Tiefgarage im Eissportzentrum muss nur die Technik korrekt verkabelt werden. Auf den Parkplätzen Faistenoy und P1 ist geplant, die Fahrwege zu asphaltieren. Die Parkfläche wird gekiest, um die versiegelte Fläche gering zu halten. Beim Mühlacker-Parkplatz ist die Oberfläche in sehr schlechtem Zustand und muss erneuert werden.

Umbau der der Parkflächen kostet allein 2,2 Millionen Euro

Dazu kommen auf allen Parkplätzen noch Fundamente für Schranken und Kassenautomaten, sowie Schilder und Kabel. Die Umbaukosten liegen bei 2,2 Millionen Euro, die technischen Anlagen kosten eine Million Euro. Da die Gemeinde mit den eigenen Parkplätzen jährlich einen Gewinn von rund 1,4 Millionen Euro erwirtschaftet, soll das Projekt nach zweieinhalb Jahren refinanziert sein, erklärte Maximilian Eckes von der Bauverwaltung. Die große Mehrheit des Gemeinderats sprach sich für die Pläne aus.

Auf Sicherheit der Fußgänger achten

Laurent Mies (FW) bemängelte, dass für die Amortisationszeit die zusätzlichen Einnahmen zugrundegelegt werden müssten. Siegmund Rohrmoser (Grüne) trat dafür ein, bei der Planung des Parkplatzes Faistenoy auf die Sicherheit der Fußgänger zu achten. Fritz Sehrwind (CSU) kritisierte, dass bei den Parkplätzen Ried und Faistenoy durch Fahrspuren für Anlieger Stellflächen verloren gehen. Matthias Dornach (CSU) regte an, auch einen Parkplatz für Camper auszuweisen, um das Problem des Wildcampens in den Griff zu kriegen. Zudem forderte er, die Parkplätze am Ortseingang zu bepflanzen und attraktiver zu gestalten. „Das ist das Eingangstor von Oberstdorf.“

Der Zeitplan sieht vor, dass in der ersten Jahreshälfte 2022 die Parkplätze P2, P3 umgebaut werden und die Bushaltestelle am P1 verlegt wird. Dann sollen in der zweiten Jahreshälfte die Bauarbeiten an dem Parkplätze Faistenoy und Mühlacker starten. 2023 folgt dann noch der Umbau an P1 und Renksteg.

