"Es müsste jetzt einen Aufschrei geben": Ist die Akutversorgung in Oberstdorf gefährdet?

Kreisrat Josef Dornach warnt bei Treffen der Oberstdorfer Allianz vor den Folgen der Krankenhausreform für die Klinik in Deutschlands südlichster Gemeinde.

27.08.2023 | Stand: 04:12 Uhr

„Fünf vor zwölf“ sei es für das Oberstdorfer Krankenhaus warnte Kreisrat Josef Dornach beim Runden Tisch der Oberstdorfer Allianz (OA). Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, werde massive Auswirkungen auf die Oberstdorfer haben, sagt Dornach, der auch Vorsitzender des Krankenhausfördervereins ist. Es gehe darum, dass die Kliniken neu in sogenannte Level-Krankenhäuser eingruppiert werden. Oberstdorf soll voraussichtlich in „Level-1i“ eingeteilt werden, was nicht Gutes verheißt, da so die Akutversorgung der Bevölkerung und Gäste nicht gewährleistet sein wird. (Lesen Sie auch: Oberallgäuer Mediziner listen für den Gesundheitsminister die Mängel auf)

Dornach fordert, dass sich Oberstdorf in der Frage klar positionieren muss. „Es müsste jetzt einen Aufschrei geben.“ Die Geschäftsführung der Klinik GmbH hat sich dem Förderkreis gegenüber bislang nicht geäußert, wie die sechs Krankenhäuser Kempten, Oberstdorf, Sonthofen, Immenstadt, Mindelheim und Ottobeuren ganz konkret umgestaltet werden sollen und was nach der Reform noch wo angeboten wird.

Müssen verletzte Wanderer aus Oberstdorf künftig in Immenstadt behandelt werden?

Die Antwort ist laut Dornach klar: Die öffentliche Gesundheitsleistung in Form einer Basis- und Notfallversorgung für Bevölkerung und Gäste in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal wird weiter reduziert beziehungsweise eingestellt. Also ganz konkret: Knickt ein Oberstdorfer Gast auf dem Spaziergang nach Gruben mit dem Fuß um und verletzt sich dabei die Bänder, wird er in Oberstdorf nicht mehr aufgenommen, sondern zur „Zentralen Notaufnahme“ ins 21 Kilometer entfernte Immenstadt geschickt – falls es dort Behandlungskapazitäten gibt.

Abgesehen von der zusätzlichen Fahrt, belastet er dort das System, das auf schwerwiegendere Fälle eingerichtet ist. Dornach wünscht sich eine „wohnortnahe Versorgung“ gerade auch für die ältere Bevölkerung und die Gäste.

"Oberstdorf muss sich auf die Hinterbeine stellen"

Wenn sich Politik, die Bevölkerung und die einzelnen Interessensgemeinschaften nicht auf die Hinterbeine stellen, wird die Grund- und Regelversorgung komplett wegbrechen, so Dornach. Oberstdorf hat derzeit noch eine Hauptabteilung für internistische Erkrankungen. „Auch das wird nicht zu halten sein“, prophezeit er. Wird das Krankenhaus zu einer Fachklinik für Orthopädie umgebaut, wird womöglich auf die „Innere Medizin“ verzichtet werden.

Heiß diskutiert wurde beim „Offenen Tisch“ der Oberstdorfer Allianz (OA) im Kolpinghaus Oberstdorf die stark gestiegenen Parkgebühren. Diese haben massiv angezogen, so der Tenor, was den Einzelhandel und die Gastronomie sehr belaste. Der Gast fühle sich bestraft und mache einen Bogen um den Ort. Gravierende Umsatzeinbußen seien die Folge, da weniger Leute kämen. Die Erhöhung fördere einen „Autotourismus“, da Touristen durch den Ort fahren, um dann auf einem Supermarktparkplatz oder in Wohnvierteln zu parken. Inzwischen gebe es Foren zum günstigen Parken in Oberstdorf auf Facebook.

Forderung: Tourismusorte müssen auch mal "Nein" sagen

Auch über die Veranstaltungen im Ort wurde diskutiert. Es gäbe zu viele, komprimiert auf drei Monate. „Die größte Herausforderung für die Tourismusorte besteht darin, auch mal Nein zu sagen“, stellte Gemeinderat Martin Rees (OA) fest. Der Kurpark als Veranstaltungsort eigne sich nicht zum „Eventpark“. Das eingezäunte „Kultur im Park“-Festival im Juli im Kurpark hatte im Ort für große Diskussionen gesorgt. Die Besucherzahlen waren mau und der Umsatz auch, ganz zu schweigen von der Lärmbelästigung für die Anwohner, hieß es. Dass keine heimische Gastronomie vor Ort war, habe viele Leute gestört. So ein Festival gehört aus dem Ort beispielsweise ins Ried, schlug Gemeinderätin Alexa Schwendinger vor. Dann könnten die Konzerte auch länger als 22 Uhr dauern und mehr Bands auftreten.

