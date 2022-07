Lastwagenfahrer stößt mit Wanderer zusammen und flieht

Ein Lastwagenfahrer in Oberstdorf ist am vergangenen Montag mit einem Wanderer zusammengestoßen und geflüchtet. Zwei Arbeiter konnten dem Verletztem helfen.

20.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Am vergangenen Montag ist es in Oberstdorf auf dem Fahrweg unterhalb der Fellhornbahn-Mittelstation zu einem Unfall gekommen.

Nach Polizeiangaben kollidierte ein Lastwagen mit einem Fußgänger und schob diesen von der Fahrbahn.

Lastwagenfahrer in Oberstdorf stößt mit Fußgänger zusammen

Der Fußgänger stürzte infolgedessen etwa 15 Meter eine Böschung hinunter, wobei er diverse Verletzungen am ganzen Körper erlitt. Zwei Arbeiter, welche in der Nähe der Unfallstelle tätig waren, brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

