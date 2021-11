Mann weigert sich, FFP-2-Maske in Bahnhof zu tragen - und bekommt Ärger

Ein 61-Jähriger bekam in Oberstdorf Ärger, da er am Bahnhof keine FFP2-Maske tragen wollte.

15.11.2021 | Stand: 13:03 Uhr

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizisten in Oberstdorf einen 61-Jährigen, da er sich ohne die vorgeschriebene FFP2-Maske im Vorraum des Bahnhofs Oberstdorf aufhielt. Der Mann zeigte sich auf Ansprache der Beamten uneinsichtig, so dass die Polizisten seine Personalien feststellten.

Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die Polizei Oberstdorf weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Situation verstärkt die Corona-Maßnahmen kontrolliert werden.

