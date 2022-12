Mit Macheten und Drogen im Naturschutzgebiet in Oberstdorf geparkt

In einem Waldstück bei Oberstdorf hat die Polizei ein Auto entdeckt. Der Fahrer und seine Mitfahrer verstießen aber nicht nur gegen das Naturschutzgesetz.

29.12.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Am Mittwochabend hat die Polizei in einem Waldstück außerhalb von Oberstdorf ein geparktes Auto im Landschaftsschutzgebiet entdeckt. Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Beamten zwei Macheten und Drogen, teilt die Polizei mit. Zudem konnte der Fahrer keine Ausnahmegenehmigung für das Befahren des Naturschutzgebiets vorweisen. Ob er und seine Mitfahrer dort übernachten wollten oder was sie in dem Wald gemacht haben, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der Fahrer und seine Mitfahrer müssen nun mit mehreren Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz sowie dem Bayerischen Naturschutzgesetz rechnen.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.