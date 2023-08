Oberstdorf: Nachbar zückt Messer nach Streit um zu laute Musik

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Oberstdorf um zu laute Musik ist heute Nacht eskaliert. Einer der Männer bedrohte den anderen mit einem Messer.

15.08.2023 | Stand: 12:37 Uhr

In der Nacht auf Dienstag (15.8.2023) entwickelte sich in Oberstdorf im Allgäu ein Nachbarschafts-Streit wegen zu lauter Musik.

Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 20-Jährigen kam es zu Handgreiflichkeiten, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Noch während der Anfahrt der Streife eskalierte der Streit laut Mitteilung so sehr, dass der 34-Jährige den 20-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Außerdem beschädigte er laut Polizei drei Türen in dessen Wohnung durch Tritte.

Mehrere hinzugerufene Streifen konnten die Streitenden schließlich trennen.

Streit über zu laute Musik in Oberstdorf endet mit Übernachtung in einer Zelle

Der 34-jährige verhielt sich laut der Beamten auch zu den Einsatzkräften aggressiv und leistete Widerstand.

Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Sonthofen verbringen. An der Wohnung des 20-Jährigen entstand ein Schaden von rund 300 Euro.