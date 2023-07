Ab Dienstag ist die Polizei in Oberstdorf nachts nicht mehr besetzt

Aus der Polizeiinspektion Oberstdorf wird am 1. August eine Polizeistation - die nachts nicht mehr besetzt ist. Trotzdem sollen Beamte vor Ort unterwegs sein.

28.07.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Die Pläne waren schon länger bekannt, jetzt wird es konkret: Am kommenden Dienstag, 1. August, wird aus der Polizeiinspektion in Oberstdorf eine Polizeistation. Das bedeutet, dass die Dienststelle von da an zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr besetzt ist.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West begründet die Umstrukturierung - wie mehrfach berichtet - mit den niedrigen Einsatzzahlen in Oberstdorf. Im Schnitt hätten die Beamten der Wache gerade einmal einen Einsatz pro Nacht, deutlich weniger als der Durchschnitt anderer Dienststellen. Da trotzdem immer Personal vor Ort sein musste, seien viele Überstunden angefallen.

Oberstdorf hatte bisher eine Sonderrolle bei der Polizeistruktur. Zwar zählt der Ort nur 9600 Einwohner, aber es gibt 16.000 Gästebetten und die Tourismushochburg zählt 2,7 Millionen Übernachtungen im Jahr. Dazu kommen Großveranstaltungen wie die Vierschanzentournee der Skispringer, zu der bis zu 40.000 Fans anreisen.

Trotzdem war nachts für die Beamten in der Regel kaum etwas zu tun.

„Mir ist wichtig zu betonen, dass wir als Polizei auch weiterhin rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Oberstdorf sowie der vielen touristischen Besucherinnen und Besucher vor Ort sein werden", erklärte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner am Freitag. "Außerhalb der Öffnungszeiten gewährleisten wir dieses durch eine Streife der Polizei Sonthofen, die grundsätzlich im Oberstdorfer Schutzbereich präsent sein wird.“ Bei besonderen Veranstaltungen würden die Öffnungszeiten der Dienststelle je nach Anlass und Lage auch ausgeweitet, hieß es weiter.

Polizei Oberstdorf nachts nicht mehr besetzt - Kritik aus der Gemeinde

Die im Dezember vergangenen Jahres bekanntgewordene Herabstufung der Wache war in Oberstdorf auf teils heftige Kritik gestoßen. Bei einem Termin im Gemeinderat hatte die Polizeipräsidentin damals versichert, die Entwicklung nach der nächtlichen Schließung auf jeden Fall zu beobachten. Selbst eine Wiederaufstufung zur Polizeiinspektion sei möglich, sollten die Fallzahlen wieder steigen.

Betroffen von der Umstrukturierung sind rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.