"Wo sind unsere Perspektiven?" - Oberstdorfer Bürgermeister unterstützt Hilferuf an Merkel und Söder

Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King richtet in der Corona-Krise mit Kollegen aus anderen Tourismus-Gemeinden einen Hilferuf an Bundes- und Staatsregierung.

19.02.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Es ist ein Hilferuf: Wintersportorte aus ganz Deutschland fordern in einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel Unterstützung: „Wir rufen Sie dazu auf die corona-bedingten Einschnitte aufzufangen, die unsere Städte und Gemeinden wegen der ausgefallenen Wintersaison hinnehmen müssen.“ Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählt neben den Rathauschefs aus Feldberg, St. Blasien, Oberwiesenthal, Braunlage, Willingen und Winterberg auch Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King. „Wir brauchen dringend eine Perspektive und einen Zeitplan für die Öffnung“, sagt King im Gespräch mit unserer Redaktion.

Tourismus in Oberstdorf: Was die Wintersport-Orte von der Politik fordern

Die Bürgermeister der deutschen Tourismusorte fordern eine Anpassung der Finanzhilfen für die Wintersportbetriebe, die ebenso wie beispielsweise die Pyrotechnikindustrie als Härtefall anerkannt werden müssten. Außerdem müssten die kommunalen Ausfälle kompensiert werden, beispielsweise durch Gewerbesteuerausgleich, Überbrückungshilfe und Infrastrukturhilfen. Daneben treten die Bürgermeister dafür ein, dass Kleinstbetriebe in den Bereichen Privatvermietung und Nebenerwerb ebenfalls Hilfen erhalten. Die Städte und Gemeinden fordern außerdem einen Start in die Wintersaison noch im Februar (Lesen Sie auch: Skilifte stehen still, Bergwacht hat ebenfalls Ruhe).

Klaus King hat sich auch an den Bayerischen Ministerpräsident Markus Söder gewandt – gemeinsam mit den Bürgermeistern von Berchtesgaden, Ramsau, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Schönau und der Rathauschefin von Garmisch-Partenkirchen. Die touristischen Umsatzverluste in Oberstdorf bis Mitte März 2021 liegen bei rund 150 Millionen Euro, erklärt King in dem offenen Brief an Söder. „Nicht eingeschlossen sind die nicht getätigten Umsätze im Rahmen der Nordischen Ski-WM“, schreibt der Oberstdorfer Bürgermeister. „Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel und viele Dienstleister gehen hier weitgehend leer aus – weil keine Zuschauer zugelassen sind." (Lesen Sie auch: Wer gewinnt bei der Nordischen Ski-WM 2021 Medaillen?)

"Wir brauchen dringend eine Perspektive und einen Zeitplan für die Öffnung", sagt der Bürgermeister Klaus King aus Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert

Tourismus im Allgäu: Ausflugsziele und Gastronomie zu - Gäste buchen nicht für den Sommer

„Wo sind unsere Perspektiven?“, fragen die Tourismusorte in ihrem Schreiben. Die Buchungslage für die Sommersaison sei schlecht, weil die Gäste verunsichert seien. Kritisch sehen die Rathauschefs Vorstöße, nur die Beherbergungsbetriebe zu öffnen. Denn der Aufenthalt in den Urlaubsregionen verliere stark an Attraktivität, wenn Ausflugsziele und Gastronomie geschlossen bleiben. Zudem warnen die Bürgermeister, dass qualifiziertes Fachpersonal abwandern könnte, falls touristische Destinationen außerhalb Bayerns in der Corona-Pandemie früher wieder eröffnen.

Das Schreiben der bayerischen Tourismushochburgen an den Ministerpräsidenten mündet in einem Appell: „Wir werben mit fester Überzeugung und großem Nachdruck dafür, ernsthaft eine Lockerung aller Betriebe in der Beherbergung, Gastronomie und Freizeitwirtschaft zu Ostern 2021 zu prüfen“, erklären die Bürgermeister. „Je später die Öffnung erfolgt, desto gefährdeter wird die ohnehin schon angespannte, schwierige wirtschaftliche Situation in den touristisch geprägten Alpenregionen.“

