So bereitet sich Oberstdorf auf den Langlauf-Winter vor

Ein schneekompetentes Team präpariert das Nordic Zentrum in Oberstdorf für den Winter mit vielen Events. Nicht nur für Leistungssportler, auch für jedermann.

23.11.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Das Nordic Zentrum im Oberstdorfer Ried steht in den Startlöchern, um Langlauf-Fans und Leistungsportlern einen gelungenen Saisonauftakt zu gewähren. Ein paar Handgriffe fehlen nach Angaben der Verantwortlichen noch, um die 30 Schneeerzeuger und Pistenfahrzeuge, die im Frühjahr nach ihrer Revision in ihren „Sommerschlaf“ geschickt wurden, wieder in Position zu bringen. Nun warten sie auf ihren ersten Einsatz. Im November wurde der Rollerbahn-Betrieb eingestellt, denn sobald wie möglich ist das Training auf Schnee gefragt (das begeistert die Skispringer).

Um viele Themen müssen sich in diesem Tagen die Experten für den Schnee kümmern. Da gilt es zum einen, die Anlage wettkampftauglich zu machen. „Wir haben heuer fast jedes Wochenende einen Wettkampf im Nordic Zentrum, vom hochqualifizierten Weltcup in der Nordischen Kombination bis zum Nachwuchsrennen“, sagt Florian Speigl, kaufmännischer Leiter Tourismus und Sport. Kritikern, die der Meinung waren, das Nordic Zentrum sei nur für die WM 2021 gebaut worden, könne man angesichts des prallvollen Terminkalenders den Wind aus den Segeln nehmen, ist Speigl von der Nachhaltigkeit der Anlage überzeugt.

Am Schluss kommt das Schneedepot

Auch um gute Trainingsbedingungen für Nachwuchsathleten und Freizeitsportler sorgt man sich im Nordic Zentrum, das in Zusammenarbeit mit der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, Tourismus Oberstdorf und den Sportstätten betrieben wird. Die heimischen Vereine können bei guten Bedingungen vor der Haustür trainieren und sich weite Wege in andere Trainingszentren wie Livigno sparen.

Wenn die 3,75 Kilometer lange WM-Runde aus dem Stadion über den Egli-Hügel präpariert ist, arbeite man sich sukzessiv vor bis hin zur Skiflugflugschanze, erklärt Speigel. Schließlich werde noch ein Schneedepot eingerichtet.

Bei einem Rundgang mit dem Fachmann wird klar, wieviel Arbeit auf die acht Mitarbeiter wartet, sobald die Temperaturen sinken. Am liebsten wäre dem Team für Schneekompetenz, wenn die Flocken von selbst kämen. Anderenfalls wird nachgeholfen. Um Maschinenschnee zu produzieren, können die Schneeerzeuger flexibel an 99 Hydranten angeschlossen werden. „Die meiste Zeit müssen dann unsere Experten in der Nacht arbeiten, wenn die Temperaturen so weit fallen, dass Schnee produziert werden kann“, erklärt Speigl.

Neben den rund 7,5 Kilometer langen Strecken im Ried versorgen die Mitarbeiter das komplette 71 Kilometer lange Loipennetz von Oberstdorf. Nur in Tiefenbach und im Rohrmoos sind zwei weitere Experten mit der Kompetenz für Schnee am Werk.

Das Nordic Zentrum ist für alle Langläufer frei zugänglich. Wer mit dem eigenen Auto (Ärger über Park-Wucher) kommt, entrichtet Parkgebühren. Je zweimal am Vormittag und am Nachmittag erweitert der Bus zur Fellhornbahn seine Runde ins Langlaufstadion, viermal geht es mit der Linie zurück in den Ort.

