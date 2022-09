Schwere Körperverletzung: Unbekannte Täter schlagen auf 30-Jährigen ein

In der Nacht auf Sonntag schlugen zwei unbekannte Täter auf einen 30-Jährigen ein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

19.09.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es zwischen 4 und 5 Uhr morgens in Oberstdorf zu einem Überfall auf einen 30-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt das 30-jährige Opfer dabei eine Platzwunde am Kopf. Die Tat geschah auf einer Brücke über der Trettach in Oberstdorf.

Laut den Beamten sollen zwei dunkel gekleidete Männer, beide 1.85 Meter groß, gemeinschaftlich auf das Opfer eingeschlagen haben. Aufgrund des Vorfalls ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oberstdorf unter 08322/96040 entgegen.

