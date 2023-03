Betrunkene Frau ignoriert mehrfach Hausverbot

Eine 43-Jährige ignoriert das Hausverbot für ein Hotel in Balderschwang. Auch in Oberstdorf fällt sie betrunken aus der Rolle.

03.03.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Eine 43-jährige Frau hielt die vergangenen Tage die Polizei Oberstdorf auf Trab. Erst kam sie einem Hausverbot in einem Hotel in Balderschwang nicht nach. Hierbei musste ein Platzverweis ausgesprochen werden. Einen Tag später fiel sie betrunken in Oberstdorf auf.

Frau ignoriert Hausverbot

Zu guter Letzt kam sie wiederum einen Tag später dem Hausverbot nicht nach. Hierbei war sie vormittags wieder im Hotel und am Nachmittag, als die Streife verständigt wurde, versteckte sie sich vor dieser. Am Abend wurde sie erneut im Hotel angetroffen.

Da sie reichlich betrunken war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde ein Dokument gefunden, das zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die 43-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.