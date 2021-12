Oberstdorfer Gastgeber wollen nachhaltigeren Tourismus: Gratis-Angebot für Bahnreisende winkt

Die Kurbetriebe in Oberstdorf wollen bei den Gästen mit nachhaltigem Tourismus punkten. Dabei sollen die Gastgeber gezielt Anreize setzen - auch beim ÖPNV.

02.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Zwischen einer guten Sommer- und einer ungewissen Wintersaison trafen sich die Oberstdorfer Vermieter und Hoteliers zur Gastgeberversammlung der Kurbetriebe. Obwohl die Versammlung Pandemie-bedingt digital stattfinden musste, nahmen rund 140 Tourismustreibende teil. Wohl auch weil derzeit kaum einer sagen kann, wie es kurzfristig weitergeht, hatten die Organistoren die langfristige Perspektive und das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt.

Vermieter und Hoteliers in Oberstdorf wollen Belastungen für Mensch und Natur reduzieren

So wurden bei der digitalen Versammlung erfolgreiche Projekte ebenso vorgestellt wie Initiativen von Kurbetrieben und Bergbahnen, die natürlichen Ressourcen zu schonen, die die Grundlage für den Tourismus sind. Gelingen soll das beispielsweise durch die Förderung umweltfreundlicher Anreise-Möglichkeiten. Zudem sollen die Besucher besser auf freie Parkplätze und durch die Natur gelenkt sowie die Nebensaison beworben werden. Ziel ist es die Belastungen für Natur und Einheimische zu reduzieren.

„In diesen Zeiten ist die Flexibilität der Gastgeber beansprucht wie selten“, sagte Bürgermeister Klaus King über die aktuelle Situation. Am Söllereck soll am Wochenende wie berichtet die erste Bergbahn in die Saison starten und auch die anderen Skigebiete stehen in den Startlöchern. Die Vorzeichen stünden also gut, wäre da nicht die drohende Perspektive von staatlichen Beherbergungsverboten oder noch strengeren Hygieneschutz-Regeln.

Corona-Pandemie überschattet Tourismus-Saison in Oberstdorf

„Die Pandemie hatte auch im Jahr 2021 einen starken Einfluss auf den Tourismus in Oberstdorf“, zog Kurdirektor Frank Jost Bilanz. Nach dem Ausfall der Wintersaison stiegen im Sommer die Übernachtungs- und Gästezahlen auf Rekordniveau, selbst die seit Jahren sinkende Aufenthaltsdauer stieg an. „Das zeigt, dass viele Gäste ihren Haupturlaub in Oberstdorf verbracht haben“, sagte Jost. Wie es im Winter mit dem Tourismus weitergeht, wollte Jost nicht vorhersagen. „Wenn alles normal läuft, werden wir eine große Nachfrage an Testkapazitäten haben.“

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern

Kostenlose ÖPNV-Tickets für Gäste bei Anreise mit der Bahn

Spätestens im Frühjahr, wenn die Corona-Regeln wieder gelockert werden, rücken auch in Oberstdorf wieder Probleme wie Verkehr, Parken und Besucherlenkung in den Vordergrund. Deshalb warb Tourismuschef Jost dafür, Anreize für eine umweltfreundliche Anreise zu setzen. „Wenn der Gast sein Auto nicht dabei hat, kommt er auch nicht in Versuchung, es zu benutzen“, sagte Jost.

Lesen Sie auch

Tourismus im Allgäu Die schönsten Plätze Oberstdorfs: Was sich hinter dem Konzept "Ming Plätzle" versteckt

„Es gibt bei uns schon Gastgeber, die Gästen kostenlose ÖPNV-Tickets zur Verfügung stellen, wenn sie mit dem Zug kommen.“ Zudem müssten die Angebote für E-Mobilität ausgeweitet werden, forderte der Kurdirektor. Thomas Klein von Tourismus Oberstdorf führte aus, wie sich solche Angebote gezielt bewerben lassen. „Das Merkmal Nachhaltigkeit spielt bei der Suche nach einem Gastgeber eine immer größere Rolle.“

Praxisbeispiel aus der Heimat des Bergdoktors

Wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann, zeigten die Tiroler Unternehmensberaterin Katie Tropper und Gastgeberin Eva Krall am Beispiel der Urlaubsregion am Wilden Kaiser, der Heimat des „Bergdoktors“. Dort war 2016 die Auslastung sprunghaft auf 80 Prozent und die Übernachtungen auf 2,1 Millionen angestiegen. „Die Region ist aus allen Nähten geplatzt“, sagte Tropper. „Uns ist die Tourismusgesinnung verloren gegangen.“ Um die Einheimischen wieder für das Geschäft mit den Gästen zu gewinnen, sei Bürgerbeteiligungsprozess angestoßen worden.

Daraus sei das Ziel entwickelt worden, durch nachhaltigen Tourismus mehr Lebensqualität zu erreichen, erklärte Tropper. In der Folge wurden verschiedene Projekte umgesetzt: Mit einer App werden die Besucherströme gelenkt, die Rahmenbedingungen für das Arbeiten im Tourismus verbessert, gezielt die Nebensaisonzeiten beworben und keine weiteren Gästebetten mehr genehmigt. Gastgeberin Krall berichtete, wie es gelingen kann, Beschäftigte langfristig zu binden – durch Mitarbeiterwohnungen und Ganzjahresstellen.

Lesen Sie auch: