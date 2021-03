Oberstdorf will Tourismus-Modellregion werden

Bürgermeister Klaus King verweist auf die Erfahrungen mit dem Hygienekonzept zur Ski-WM. Die Bergbahnen sollen zum Motor des Aufschwungs werden.

25.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Bayerischen Staatsregierung hat angekündigt, in einem Modellprojekt Corona-Lockerungen mit einem Test- und Impfkonzept zu verknüpfen. Oberstdorf wäre gerne als Tourismus-Modellregion mit dabei, wenn es nach Ostern losgeht. Das kündigte Bürgermeister Klaus King jetzt bei einer Gastgeberversammlung in Oberstdorf an. „Wir haben Hoffnung, dass wir unseren Ort als Erstes wieder für den Tourismus öffnen dürfen“, sagte King. „Wir müssen uns Gehör verschaffen, dass wir Hygiene-Konzepte haben, die funktionieren - das haben wir bei der Ski-WM bewiesen.“ Darauf habe er Anfang der Woche auch in einer Video-Konferenz mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hingewiesen.