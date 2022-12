Oberstdorfer David Braxmair ist Schwabens bester Ofen- und Luftheizungsbauer

Die beste Ausbildung als Ofenbauer hat der Oberstdorfer David Braxmair abgelegt, obwohl er von drei auf 2,5 Jahre verkürzt hat.

04.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

David Braxmair aus Oberstdorf ist Kammersieger bei den Ofen- und Luftheizungsbauern. Trotz Verkürzung seiner Ausbildungszeit von drei auf 2,5 Jahre hat er das beste Ergebnis seiner Zunft in ganz Schwaben erreicht - und zugleich dritter Landessieger. Nun strebt er den Meistertitel an.

Der Beruf schien Braxmair in die Wiege gelegt. Sein Urgroßvater Klaus Zettler hat in Oberstdorf 1948 einen Ofenbaubetrieb gegründet, den heute am neuen Standort in Fischen sein Vater Christian und sein Onkel Gerhard Braxmair in dritter Generation führen. Allerdings wollte David Braxmair eigentlich nicht fortsetzen. Er besuchte zunächst das Gymnasium, verließ es aber mit der Mittleren Reife und schnupperte erst dann eine Woche in das väterliche Handwerk hinein. Und das hat ihn dann überzeugt. Weil es aber keine Ausbildung im Betrieb der Familie sein sollte, bewarb sich Braxmair bei Timo Kanetzki in Heimenkirch (Westallgäu). Hier überzeugte er schnell mit seiner guten Auffassungsgabe und seinem handwerklichen Geschick.

Ausbildungszeit von Corona geprägt

Und das, obwohl die Ausbildungszeit ab Herbst 2019 bald von Corona geprägt war. Das Arbeiten mit Maske sei herausfordernd gewesen, blickt Braxmair zurück - „besonders, wenn schwere Bauteile zu tragen waren“. Auch konnte er keine sozialen Kontakte in Heimenkirch knüpfen, wo er sich eine kleine Wohnung gemietet hatte. Zunehmend spielten auch Lieferengpässe eine Rolle - und verstärkt übervolle Auftragsbücher. Denn: Mit Blick auf die Energiekrise wünschen sich immer mehr Hausbesitzer einen Kachel- oder Schwedenofen.

Die Vielseitigkeit seines erlernten Berufes begeistert Braxmair. „Selten ist ein Tag wie der andere“, hat er festgestellt. Denn: „Jedes Haus ist anders, kaum ein Ofen gleicht dem anderen“. Hinzu kommen die unterschiedlichen Auftraggeber. Dass auch die Fähigkeit, sich auf sie einzustellen, zum Beruf gehört, hat Braxmair schnell gelernt. Von der Zukunftssicherheit seines Berufes ist der 20-Jährige überzeugt, will 2023 deshalb auch mit seiner Fortbildung zum Meister beginnen und kann sich inzwischen durchaus vorstellen, den Familienbetrieb einmal zu übernehmen, in dem er seit Ende seiner Ausbildung nun bereits mitarbeitet.

Lesen Sie auch: Ralf Kellner erhält den Goldenen Ehrenring der Stadt