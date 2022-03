Oberstdorfer Kicker im Formtief: Nun kommt Viktoria Augsburg

Der FC Oberstdorf wartet seit Oktober auf einen Sieg in der Bezirksliga. Coach Andreas Maier beklagt viele Ausfälle. Samstag kommt die TG Viktoria Augsburg.

25.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zum ersten Heimspiel im Fußball-Jahr 2022 erwarten die Bezirksliga-Kicker des FC Oberstdorf am Samstag ab 13.45 Uhr die TG Viktoria Augsburg auf dem Kunstrasenplatz in Hindelang.

Und die Gastgeber stehen allmählich unter Druck. In den vergangenen fünf Spielen sprang für FC Oberstdorf nicht ein Sieg heraus. Gegen den Tabellenletzten aus Augsburg soll sich das ändern. Am vergangenen Spieltag kassierte der FCO die achte Saisonniederlage gegen die BSK Olympia Neugablonz. Viktoria Augsburg musste sich Türkgücü Königsbrunn mit 1:4 beugen. Noch im Hinspiel im Herbst strichen die Oberallgäuer beim 4:2-Erfolg die volle Punktzahl in Augsburg ein. Ein Fingerzeig für das Rückspiel? In der Tabelle ist für Oberstdorf reichlich Luft nach oben, doch der Abstand zu den Relegationsplätzen beträgt nur zwei Punkte. Das Heimteam steht also voll im Abstiegskampf.

Nur acht Spieler aus der ersten Mannschaft

Allerdgins stehen derzeit nur acht Bezirksligaspieler zur Verfügung, der Rest muss aus der „Zweiten“ aufgefüllt werden. Auch wenn die Personalsituation angespannt ist, muss sich das Team von Andreas Maier der prekären Situation bewusst sein. In den kommenden Spielen müssen die Oberstdorfer zügig weitere Zähler einfahren, um den Anschluss an das sichere Mittelfeld zu halten. Der FCO präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. 39 Treffer gehen auf das Konto des Gastgebers. Demgegenüber stehen aber auch bereits 35 Gegentreffer. Seit fünf Spielen, seit dem 16. Oktober, wartet FC Oberstdorf schon auf einen „Dreier“.

Viktoria Augsburg belegt mit sieben Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Anfälligkeit der Elf von Jürgen Weise ist deutlich zu hoch. 54 Gegentreffer – kein Team der Bezirksliga fing sich mehr. Aus 17 Spielen gab es zwei Siege, ein Remis und 14 Pleiten. Augsburg entschied keins der letzten zwölf Spiele für sich.