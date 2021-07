Die Schau „Hier!“ in der Oberstdorfer Villa Jauss feiert die freie Malerei. Was die Bilder von Maria Profanter, Jan Kolata und Klaus Schmitt auszeichnet.

28.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Letztendlich bleibt alles ein Geheimnis. Denn wer weiß schon, um mit Goethes „Faust“ zu sprechen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“? Der Forscher in dieser Tragödie gerät bei der Erkundung solcher „Wirkungskraft und Samen“ auf einen gefährlichen Weg. Ein Samen könnte denn auch das Gebilde sein, das Maria Profanter in einem ihrer Gemälde derzeit an das Auge des Betrachters heranschweben lässt, wie einen Planeten aus dem dunklen All.