Kritik an Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten: "Was raus kommt, ist eigentlich gar nichts"

25.07.2023 | Stand: 20:46 Uhr

In der breiten Masse dürfte der Begriff vielen kaum etwas sagen – doch im Oberallgäuer Kreistag löste er kürzlich eine kontroverse Debatte aus: Gemeint ist die Öko-Modellregion Oberallgäu Kempten. Es ging um die Grundsatzfrage: Wie viel Sinn macht es noch, dieses Projekt in der jetzigen Form fortzusetzen? Am Ende stimmten 36 Kreisräte dafür, die Laufzeit der Öko-Modellregion bis 2027 zu verlängern. 25 Mitglieder des Gremiums votierten allerdings dagegen.

Cornelia Bögel, Sarah Diem und Beate Reisacher hatten zunächst vorgestellt, worum es bei der Öko-Modellregion geht. Laut deren Internetauftritt tragen das Oberallgäu und Kempten seit 2016 diesen staatlich anerkannten Titel. Konkret handelt es sich um eine Vernetzungs- und Koordinationsstelle, die eine regionale Bio-Wertschöpfungskette auf- und ausbaut. Das Ziel: Regionale, vorwiegend biologisch erzeugte Spezialitäten sollen gefördert werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei laut Bögel die Öffentlichkeitsarbeit: Die Menschen in der Region sollen erreicht werden, um die Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten und Verarbeitern vor Ort zu stärken. Bögel und ihre Kolleginnen präsentierten dabei auch Erfolge, die sie in den vergangenen Jahren erreicht hätten: So sei die Öko-Modellregion zum Beispiel Initiator für die regionale Aufzucht von Bio-Milchviehkälbern gewesen. Auch das Handlungsfeld „Allgäuer Jungziegenfleisch in der Gastronomie“ habe überregionalen Vorbildcharakter. Mit 50 öffentlichen Veranstaltungen wie Hofführungen oder Exkursionen habe man zudem ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die gesetzten Ziele geschaffen. Auch die finanziellen Auswirkungen zeigten Bögel und ihre Kolleginnen auf: Zwischen 2024 und 2027 wird der Netto-Anteil des Landkreises an den Ausgaben für die Öko-Modellregion laut Kostenplan zwischen 61.700 und 71.300 Euro betragen.

Kritik von Alfons Zeller: "Drei Damen tragen vor für wie viel Umsatz?"

Einige Kreisräte machten klar, dass sie vom Fortsetzen des Projekts wenig oder sogar gar nichts halten. Am deutlichsten wurde Alfons Zeller ( CSU): „Drei Damen tragen vor für wie viel Umsatz? Was raus kommt, ist wenig, eigentlich gar nichts.“ Er wehrte sich dagegen, nur die Bio-Landwirtschaft gegenüber konventionellen Bauern zu bevorzugen. Das sei eine „Spaltung innerhalb der Landwirtschaft“. Bögel betonte, es gehe keineswegs um eine solche Spaltung.

Kritisch äußerten sich auch andere Kreisräte: Die Idee zum Projekt sei an sich in Ordnung, aber „es hat mir zu wenig Nutzen im Gesamten“, sagte Armin Kling (CSU), selbst Landwirt. Die Initiative nehme einen „zu geringen Teil der Landwirtschaft“ mit. Auch Landwirt Norbert Meggle (CSU) kritisierte das „zu eng gestrickte“ Korsett des Vorhabens. Er empfahl: „Man sollte viele meiner Berufskollegen mit ins Boot holen“, auch Hoteliers und Großunternehmer. Landrätin Indra Baier-Müller wies darauf hin, dass es jüngst ein Treffen mit den Top-Hotels gegeben habe. Peter Neßler (UB/ÖDP), Bio-Bergbauer, sagte: Es gebe in der Öffentlichkeit bereits ein Bewusstsein für Bio-Produkte. Das Projekt könne man deshalb nicht immer wieder verlängern. „Ich kann es jetzt nochmal mittragen, aber dann muss Ruhe sein.“

Lob von Monika Mayer: Gutes Instrument für die anstehenden "großen Aufgaben"

Monika Mayer (Freie Wähler) warb dafür, die Öko-Modellregion weiter zu fördern. Dort gebe es „drei Frauen mit einem sehr weiten Blick“. Das Instrument sei gut für die anstehenden „großen Aufgaben“. Andreas Fisel (Grüne) sagte, es gebe Erfolge des Projekts. Er unterstütze deshalb eine Verlängerung für die nächste Periode. Hugo Wirthensohn (Freie Wähler) wies auf die Erfahrungen beim Holzforum im Allgäu hin: Dort seien erste Erfolge erst nach 20 Jahren sichtbar gewesen. Es brauche also Zeit, auch im Falle der Öko-Modellregion. Der Etat dafür sei „tragbar“. Vera Huschka (SPD) sprach von einem „guten Projekt“, ergänzte aber: Der Landkreis könne „Vermarktungsmöglichkeiten nicht unendlich unterstützen“.