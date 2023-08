Ofen Zettler feiert 75-jähriges Bestehen

Ofen Zettler wird 75 Jahre alt. Der Familienbetrieb musste von Oberstdorf nach Fischen umziehen, einen Nachfolger gibt es aber schon.

06.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Seit nunmehr 75 Jahren ist Ofen Zettler ein fester Bestandteil im Allgäuer Handwerk. 1948 wurde der Familienbetrieb durch Klaus Zettler in Oberstdorf gegründet. Sohn Klaus Peter Zettler übernahm 1972 den Betrieb und überführte ihn 1976 in eine GmbH. Die individuellen Öfen des mittelständischen Allgäuer Traditionsbetriebs findet man nicht nur im Allgäu und Kleinwalsertal, sondern auch in Hamburg, Frankfurt oder Wien, schreibt das Unternehmen.

Ofenbau Zettler feiert 75-jähriges Bestehen

„Der Kachelofen- und Luftheizungsbauer ist ein Handwerk, welches relativ viele Berufe in sich vereint“, sagt Geschäftsführer Christian Braxmair. Zusammen mit seinem Bruder Gerhard leitet er in dritter Generation Ofen Zettler, das nun seinen Sitz in Fischen hat.

Das Familienunternehmen Zettler wurde 1948 in Oberstdorf gegründet. Bild: Ofen Zettler

Lange suchte die Firma Zettler nach einem geeigneten Grundstück in Oberstdorf, auf dem Ausstellung, Lager- und Büroräume vereint werden können. „Über 70 Jahre waren wir in Oberstdorf und dort in den vergangenen zehn Jahren auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten“, erklärt Braxmair. Die Suche war allerdings vergebens. „Dann haben wir hier in Fischen 2019 die Möglichkeit zur betrieblichen Neuorientierung bekommen.“, erläutert der Bauherr die Beweggründe für den Umzug. Im Folgejahr begann man mit der Planung, im April 2021 erfolgte der Baubeginn und im Februar 2022 bereits der Einzug.

Mit Sohn David, der bereits in die Fußstapfen von Vater und Onkel tritt, steht auch schon die vierte Generation in den Startlöchern. „Zum Berufsbild gehört nicht nur das Setzen der Kacheln und der Einbau der Ofentechnik, sondern auch alle damit verbundenen Arbeiten wie Fliesen legen, Metallbearbeitung, mauern, verputzen, die Bearbeitung und das Verlegen von Naturstein“, sagt Braxmair. Vor allem aber müsse man kreativ sein. Nach einer ausführlichen Vor-Ort-Beratung beim Kunden erfolgt eine individuelle Planung. Im Anschluss werden Details besprochen und abgeklärt. So kann der Kachelofen, Heizkamin, Herd oder Kaminofen termingerecht in Betrieb genommen werden.

