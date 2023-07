Kinder bestimmen ihren Alltag selbst: Das steckt hinter dem offenen Konzept in Sonthofens Krippe

Für den Nachwuchs in der Sonthofer Einrichtung Süd gibt es ein offenes Konzept. Was die Kerninhalte sind und warum sich andere Kommunen dafür interessieren.

28.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Kinder können mitbestimmen, wie ihr Alltag abläuft – das kennen viele heutige Erwachsene aus ihrer Zeit im Kindergarten sicherlich nicht. Doch für den Nachwuchs in der Kinderkrippe Süd in Sonthofen gibt es diese Möglichkeit: Dort wird ein sogenanntes offenes Konzept praktiziert. Die Einrichtung beschreitet damit neue Wege. Es lägen bereits viele Anfragen von Einrichtungen aus anderen Oberallgäuer Kommunen vor, deren Verantwortliche sich für das Konzept in Sonthofen interessieren, berichtete Leiterin Eva Tarrach im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss. Dessen Mitglieder zeigten sich begeistert von dem Projekt.

