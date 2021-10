Offenes Seminar und Jugendhaus Elias in Seifriedsberg feiern

Die beiden Einrichtungen der Diözese Augsburg sind 50 beziehungsweise 60 Jahre alt. Sie feiern das am 30. Dezember.

50 Jahre besteht das Offene Seminar (OS) der Diözese Augsburg in Seifriedsberg. Das Jugendhaus Elias besteht bereits seit über 60 Jahren. Wegen der Corona-Pandemie fiel das Jubiläum 2020 aus, heißt es in einer Mitteilung der Diözese. Jetzt sollen beide Jubiläen zusammen gefeiert werden: Ein Festtag mit einer Bergkreuzeinweihung und einem Jugendgottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier ist für Donnerstag, 30. Dezember, geplant.

Nur für Jungen

Im Offenen Seminar treffen sich Jungen im Alter von neun bis 20 Jahren und erleben die drei Säulen der kirchlichen Einrichtung: Freizeit, Gemeinschaft, Glaube. Das OS soll ihnen einen Platz bieten, an dem sie in Kursen und auf Fahrten in In- und Ausland über ihren Glauben sprechen, sich untereinander austauschen und dazu ihre Freizeit abwechslungsreich gestalten können, informiert Domvikar Albert Wolf, der Leiter des OS.

Als Ort für junge Männer, die sich im Glauben beheimatet fühlen, wurde das Offene Seminar Ende 1971 von Bischof Josef Stimpfle eingerichtet. Die veränderte Bildungsstruktur der damaligen Zeit und das Auflösen vieler kirchlicher Internate hätten dazu Anlass gegeben. Das sagt Wolfgang Wirtensohn, Leiter des Hauses Elias in Seifriedsberg. „Für junge Männer gab es wenig Möglichkeit, niederschwellig erste Kontakte in Berufungsfragen für kirchliche Berufe zu knüpfen“. Das Haus Elias und das Offene Seminar bildeten dabei eine Einheit.

In Kempten und in Dillingen habe es bereits sogenannte bischöfliche „Kleine Seminare“ für Knaben gegeben, mit der Aufgabe, die Jungen zu verpflegen, religiös zu erziehen und in den kirchlichen Wissenschaften heranzubilden. Nach deren Schließung habe Bischof Josef Stimpfle diese Lücke durch die Bildung des diözesanweiten „Offenen Seminars“ schließen wollen. Parallel dazu wurde 1974 ein Angebot für Mädchen mit dem Namen „Neuer Weg“ in Pfronten eingerichtet.

Kurse seit 1972

Seit 1972 werden im Haus Elias regelmäßige Kurse abgehalten. Gemeindereferent Benjamin Ehrlich sagt, jeder Kurs werde von einem Team von Ehrenamtlichen vorbereitet und mitgestaltet. Dies seien unter anderem Theologie-Studenten, Ordensleute und engagierte Priester. Die gemeinsame Zeit im OS werde mit Singen, Sport und Spiel verbracht. In der Hauskapelle und manchmal auch auf Berggipfeln würden Jugendgottesdienste gefeiert. „Hier treffen sich alle, um den Tag gemeinsam mit Gott zu beginnen und zu beenden. In dieser Atmosphäre, die von Respekt und gegenseitiger Akzeptanz geprägt ist, werde Glaube und junge Kirche lebendig und erfahrbar“, betonen die drei Verantwortlichen.

