Eine vierköpfige Familie macht Urlaub in einem Hotel in Ofterschwang. Dann verschwinden sie aus - ohne die Rechnung zu bezahlen. Jetzt ist die Polizei am Zug.

03.08.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Eine vierköpfige Familie prellte die Rechnung ihres Hotels in Ofterschwang. Laut Polizei mietete sich die Familie im Januar drei Zimmer in einem Hotel und speiste auch im hoteleigenen Restaurant. Dann verließen sie das Hotel - ohne zu bezahlen.

