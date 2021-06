Einkaufserlebnis ohne Test und Termin: Kunden dürfen wieder in die Läden und die Händler freuen sich über gute Resonanz. Die Kosmetik ist ein „Stiefkind“.

10.06.2021 | Stand: 10:19 Uhr

Immenstadt, 17.30 Uhr: Drei Kunden stehen an der Kasse vom „Tedi“, ein älterer Mann schaut sich suchend um und betritt dann zögerlich den Laden. Am Marienplatz trägt eine Frau eine Einkaufstüte, in der ganz sicher nichts zum Essen drin ist. „Ich komme gerade von der Arbeit und habe mit auf dem Nachhauseweg das in einem Geschäft gekauft“, sagt Sonja Hölzler und deutet eine gut verpackte Deko-Figur. In den Laden gehen, stöbern und einkaufen: Seit Montag ist das im Oberallgäu wieder möglich.