Oldtimer-Freunde lösen sich auf: Am Anfang war die Liebe zum Käfer

Gruppe organisierte jahrelang Pfingsttreffen in Immenstadt. Dafür baute Vorsitzender Günter Wondra sogar einen Toilettenwagen und seine Frau sorgte für Essen.

Der Käfer war schuld. Schon Günter Wondras Vater hatte einen alten VW Käfer. Das Kultauto, das satte 65 Jahre lang vom Band lief, hat Automobilgeschichte geschrieben. Und dazu beigetragen, dass im Oberallgäu 19 Jahre lang Oldtimer eine besondere Heimat hatten. Im Jahr 2003 gründete Käfer-Besitzer Günter Wondra mit seiner Frau Lieselotte die „Oldtimer-Freunde Oberallgäu“. Sie unternahmen Ausfahrten und organisierten Treffen. Doch damit ist nun Schluss. Der Verein löst sich auf.

Günter Wondra legt den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen nieder. Einen Nachfolger gibt es nicht. „Es will keiner die Verantwortung tragen, den Verein zu leiten“, sagt Lieselotte Wondra, die bei den Oldtimer-Freunden jahrelang Schriftführerin und Schatzmeisterin war.

Es sei auch nicht möglich, die Vereinsführung auf mehrere Personen zu verteilen. Bisher war der Verein der „Oldtimer-Freunde Oberallgäu“ fest in Familienhand der Wondras. An der Spitze stand der Vater mit seinem knallroten VW Käfer Baujahr 1961. 34 PS Leistung bringt das Auto auf die Straße. Ihrem Mann ging es bei dem Verein aber nicht nur ums Fahren, sondern auch um den Austausch mit Gleichgesinnten, sagt sie. Auch ihre beiden Söhne hatten sich den Oldtimern verschrieben. Doch der eine zog weg und der andere, bisher stellvertretender Vorsitzender, wollte die Vereinsführung nicht übernehmen. Jährlich an Pfingsten veranstalteten die Oldtimer-Freunde ein Treffen in Immenstadt. Viel Arbeit sei das gewesen. Schon Monate vorher habe man Plakate ausgefahren, sagt Lieselotte Wondra. Die 65-Jährige erinnert sich gerne an diese Veranstaltungen. „Auch wenn ich teilweise nichts davon gesehen habe, weil ich immer in der Küche stand“, sagt sie.

Denn bei den Veranstaltungen stellte der Verein auch die Verpflegung – nicht nur mit Würstchen, betont Wondra – sondern mit Braten, Salaten und Kuchen. Der Verein habe alles, was man für so ein Fest braucht – Getränke- und Kühlschränke, Fritteuse, Tassen, Teller, Besteck –, sagt Wondra. Sogar einen Toilettenwagen habe ihr Mann gebaut – mit getrennten Abteilen für Frauen, Männer und Mitarbeitende. „Das ganze Equipment gehört dem Verein“, betont sie. Nun werde es verkauft.

Vom Erlös wollen die Oldtimer-Freunde zusammen Essen gehen. Und auch wenn der Verein bald nicht mehr existiert, wollen sich die bisherigen Mitglieder weiter einmal im Monat in Agathazell zum Essen treffen, sagt die 65-Jährige.

