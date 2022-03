Omikron: Am Tag 1000 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt Kempten/Oberallgäu gibt Betroffenen nur noch Tipps per E-Mail. Wer eine Quarantäne auf fünf Tage verkürzen darf.

05.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Omikron greift um sich: Es werden dem Gesundheitsamt täglich mehrere hundert Neu-Infektionen gemeldet: „Am Donnerstag waren es über 1000“, teilt Franziska Springer, Pressesprecherin am Landratsamt – und damit auch für das angegliederte Gesundheitsamt Kempten/ Oberallgäu zuständig – mit. Weil es so viele neue Corona-Meldungen sind, konzentriere sich das Amt seit Kurzem auf sensible Bereiche wie Pflegeheime, Kliniken, Schulen oder Kindergärten.

Verhaltenstipps vom Gesundheitsamt per E-Mail

Betroffene bekommen vom Gesundheitsamt per E-Mail Verhaltenstipps zugeschickt. In diesen E-Mails steht, dass eine Kontaktaufnahme mit Infizierten meist nicht mehr stattfindet „sofern durch die digitale Registrierung die notwendigen Daten sorgfältig eingetragen und übermittelt“ wurden.

Eine Isolations- oder Quarantänebescheinigung für den Arbeitgeber dauere einige Tage. Diese Bescheinigung gelte auch als Genesenen-Nachweis. Die Isolation ende grundsätzlich zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, ein Frei-Testen „sei frühestens sieben Tage nach Erstnachweis des Erregers möglich.“ Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Hausarzt ist laut Pressestelle des Landratsamts bei der Erkrankung an Covid-19 genauso notwendig, wie bei jeder anderen Erkrankung auch.

Enge Kontaktpersonen müssten nicht mehr in Quarantäne, wenn sie genesen (bis 90 Tage danach), vollständig geimpft oder geboostert sind. Schul- und Kita-Kinder können die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. Nötig ist immer ein negativer PCR- oder Antigentest (Schnelltest) durch geschultes Personal, beispielsweise in einer Teststation.

