Open-Air-Konzert bringt 10.000 Euro für die Bergwacht Oberstaufen

Die Big Band der Bundeswehr heizt an der Oberstaufener Hündle-Bergbahn für den guten Zweck ein. 2000 Besucher erfreuen sich an der Show zugunsten der Bergwacht.

18.08.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Der perfekte Sommerabend: Landschaft im satten Grün, milde Temperaturen und eine Musikschau der Superlative. Die Big Band der Bundeswehr mit Power und Präzision, Charme und Schwung auf Exkursion in die Facetten der Unterhaltungsmusik. Das ist musikalischer Anspruch, statt unverbindlichem Happy-Sound. „One of the best“ präsentieren sich auf einer gigantischen Bühne, die eindrucksvolle Kulissen zaubert. 2000 Besucher waren laut Veranstalter Oberstaufen Tourismus beim Open-Air an der Hündle-Bergbahn. Durch dieses Benefiz-Konzert kamen 10.000 Euro für die Bergwacht Oberstaufen zusammen. Den Abend eröffnete die Musikkapelle Thalkirchdorf.

An diesem Abend gibt es Superlative für Auge und Ohr von Profis auf und hinter der Bühne. Die Akteure sind perfekt in Szene gesetzt. Und trotz allem High-Tech bleiben die Musiker mit ihren Kunstfertigkeiten nicht auf der Strecke.

Sonderklasse der Big Band der Bundeswehr

Da wird geschwitzt am Piano, in der rasanten Drumbattle zwischen Benjamin Koch und Thomas Lieven mit vollem Körpereinsatz getrommelt, den 13 Blasinstrumenten werden auch sichtbar divergent gelegte Tonfolgen in vielfältigen Schattierungen entlockt.

Volle Hütte an der Hündle-Bergbahn in Oberstaufen. Bild: Oberstaufen Tourismus

Es sind souveräne Solisten, gefügt zu einem Ensemble, das unter der lockeren Stabführung von Timor Oliver Chadik in allen Registern überzeugen kann. Mit druckvollen Tutti, mächtigen wie durchsichtigen Klangflächen, funkelndem Farbenspiel, mit präziser Rhythmik. Eine Combo, die Effekte punktgenau setzt, gleichwohl lässig jongliert, Charakteristika zwischen Folk und Film feinfühlig spiegelt.

(Lesen Sie auch: Markus Söder macht Urlaub in Oberstaufen)

Lesen Sie auch

Detektivwanderweg am Hündle Die MounTeens kommen nach Oberstaufen

Die Big Band der Bundeswehr lässt ihre Sonderklasse mitreißend vernehmen: „Thing of Gold“, einer der Höhepunkte im bunten Reigen, strotzend vor Klangfarben, strikter Rhythmik, effektvoller Dynamik. Die Beatles mit einem gefühlvollen Medley geehrt, „Stevie“ rockig, knackig in tollen Klangkaskaden. Ein Mexiko-Medley, schön klischeehaft mit scheppernd-schmetternden Trompeten, perlender Percussion, die in die Beine geht. Frisch gemachte Hits im Wechsel mit akribisch aufbereiteten Soundtracks in geradezu sinfonisch-konzertanter Aufführungsgüte. Allenfalls die Glenn Miller-Klassiker, namentlich „Moonlight Serenade“, können durch zu heftiges Abkratzen ihres Schellack-Charmes so manchen Big-Band-Liebhaber wohl nur begrenzt begeistern.

Die Big Band der Bundeswehr heizte den Gästen ordentlich ein. Bild: Oberstaufen Tourismus

Volle Begeisterung an der Hündle-Bergbahn

Die volle Freude, mitreißende Begeisterung haben die vielen Besucher an Bonita Niessen und Marco Matias. In hochklassigen Duetten, in ihrem Solo Gesang mit Leidenschaft, Dynamik und natürlichem, gewinnenden Charme. Ausstrahlung in Stimme und natürlicher Performance, der man sich einfach nicht entziehen kann: ein Besetzungsvolltreffer.

Fazit: eine erstklassige Show mit exquisiten Sounds, eine perfekte Performance ohne Protz.

Lesen Sie auch: Bürger fordern ein neues Freibad in Thalkirchdorf

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".