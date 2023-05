"Oper!"-Preisträger Konstantin Krimmel singt Schubert-Lieder in Fischen

Bariton Konstantin Krimmel und Pianist Markus Schirmer erarbeiten Schuberts „Schöne Müllerin“ neu. Das Ergebnis präsentieren sie bei einem Konzert in Fischen.

18.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ende Februar hat die Fachzeitschrift „Oper!“ Konstantin Krimmel zum besten Nachwuchssänger gekürt: „Ob auf preisgekrönten CD-Einspielungen oder im Opernhaus: Konstantin Krimmel ist einer der vielseitigsten und vielversprechendsten jungen deutschen Baritone auf dem internationalen Bühnenparkett“, heißt es in der Begründung. Jetzt tritt der gebürtige Ulmer, der Mitglied der Bayerischen Staatsoper ist, bei den „Freunden der Musik“ in Fischen auf und interpretiert dort am Sonntag, 21. Mai, zusammen mit dem Grazer Pianisten Markus Schirmer den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert.

In Graz "beschnuppert"

Vor drei Jahren habe man sich bereits „beschnuppern“ dürfen, erzählt Konstantin Krimmel. Damals sang der junge Bariton einige Beethoven-Lieder und Loewe-Balladen beim Arsonore-Festival in Graz, das Markus Schirmer seit 2015 leitet. „Es hat gepasst“, sagt Markus Schirmer, Professor für Klavier an der Grazer Kunstuniversität, und schmunzelt. Man habe seither Kontakt gehalten und jetzt komme es nach der langen Corona-Pause endlich wieder zur Zusammenarbeit. Für mehrere Konzerte, darunter beim Syriarte-Festival in Graz, bereiten die beiden Künstler jetzt „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert vor, einen Zyklus von 20 Liedern, deren Texte Wilhelm Müller geschrieben hat.

Die Gedichte erzählen von einem jungen Burschen auf Wanderschaft, der sich in eine schöne Müllerin verliebt. Die tändelt zwar mit ihm, wendet sich dann aber einem anderen zu. Der verzweifelte Bursche sucht den Tod in jenem Bach, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitet hat.

"Unglaublich geniale Musik"

Worin liegt für Konstantin Krimmel der Reiz dieser vor 200 Jahren entstandenen Lieder? „Zum einen in der unglaublich genialen Musik“, sagt der Sänger, „zum anderen aber auch in der Verbindung mit den ganz tollen Texten.“ Viele Stunden habe er verbracht, um den Text auswendig zu lernen. Der enthalte viele Strophenlieder, da müsse man aufpassen, um Strophen und Reime nicht zu verwechseln.

Im Moment stehe ihm dieser Zyklus, der von einem jungen Mann erzähle, näher als beispielsweise Schuberts spätere „Winterreise“. Der 30-jährige Konstantin Krimmel möchte denn auch das Frohe und Naive in dem jugendlichen Charakter der Hauptfigur herausarbeiten. „In zehn, 15 Jahren, falls ich die ‚Müllerin‘ dann immer noch singen darf, wird meine Interpretation sicher anders klingen“, glaubt der Bariton.

Lieblingskomponist Schubert

Markus Schirmer, der Franz Schubert als seinen Lieblingskomponisten bezeichnet, schätzt an diesem vor allem die persönliche Musiksprache, die mit keiner anderen vergleichbar sei. Alles sei aus der melodischen Linie entwickelt. Es sei eine Musik, die „zutiefst menschlich“ ist. Für seine Einspielung der Klaviersonaten D 625 in f-Moll und 845 in a-Moll hat Markus Schirmer den Preis der Deutschen Schallplattenkritik erhalten.

Diesen Preis hat auch bereits Konstantin Krimmel für die im Vorjahr erschienene CD „Der du von dem Himmel bist“ mit Liedern von Franz Liszt eingeheimst. Begleitet wird er dabei am Klavier von Daniel Heide. Mit diesem Pianisten sei auch eine Einspielung der „Schönen Müllerin“ in Vorbereitung.

Mozarts "Figaro" in München

In der nächsten Spielzeit soll Konstantin Krimmel die Titelrolle in Wolfgang Amadé Mozarts „Hochzeit des Figaro“ an der Bayerischen Staatsoper kreieren. Dort gestaltete er bereits in dieser Spielzeit die Hauptrolle des Guglielmo in Mozarts „Così fan tutte“, in der er auch 2024 wieder zu erleben sein wird. „Ich bin der Münchner Oper sehr dankbar, dass ich solche große Rollen singen darf wie den Papageno in der ehrwürdigen und ganz wunderbaren Everding-Inszenierung von Mozarts ‚ Zauberflöte‘ “, sagt Konstantin Krimmel.

Tricks gegen einen zu dunklen Klang

Jetzt probt er zusammen mit Markus Schirmer in einem Raum des Hauses „Die schöne Müllerin“. Sie sei im Original für eine Tenorstimme geschrieben, erklärt der 59-jährige Pianist. Wenn ein Bariton das Werk interpretiere, müsse man darauf achten, dass der Gesamtklang nicht zu dunkel wirke. Deshalb wolle er in manchen Strophen die Klavierstimme aufhellen. So erhielten die Strophenlieder mehr Facetten und Farben, erklärt Konstantin Krimmel. Doch ganz gleich, wie genau man einen Abend auch vorbereite, im Moment der Aufführung könne – geboren aus dem Augenblick – alles in eine neue Richtung gehen. Das sei spannend, benötige aber Künstler, die auf der gleichen Wellenlänge musizieren. Und diese Übereinstimmung haben Konstantin Krimmel und Markus Schirmer bei sich festgestellt.

Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ interpretieren Konstantin Krimmel und Markus Schirmer am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen. Karten gibt es im Gästeservice Fischen, Telefon 08326/3646-0, und in Sonthofen bei Bücher Greindl, Telefon 08321/26160.

