Darum verbucht die Ortswärme Oberstaufen ein sattes Plus

Die Ortswärme Oberstaufen verbucht ein sattes Plus. Ursache sind die Turbulenzen auf dem Energiemarkt. Nun investiert die Gesellschaft in eine Gastherme.

16.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Ortswärme Oberstaufen (OWO) hat 2022 ein sattes Plus von knapp einer Million Euro erwirtschaftet. Geschäftsführer Josef Aichele spricht jedoch von einem „einmaligen Effekt“ in Folge der Turbulenzen auf dem Energiemarkt im vergangenen Jahr.

So konnte die OWO Hackschnitzel aufgrund geschlossener längerfristiger Lieferverträge noch günstig einkaufen, die Wärmeenergie jedoch aufgrund der Koppelung an verschiedene Kostenindizes teurer verkaufen. Schon 2023 deutet sich ein umgekehrtes Bild an: Der Einkauf hat sich verteuert, die Heizenergiepreise sinken wieder. (Lesen Sie auch: Oberstaufen plant neue Heizzentrale beim Aquaria)

Positive Entwicklung zum Schuldenabbau genutzt

Der jetzt im Gemeinderat vorgestellte Jahresbericht zeigt: Genutzt hat die Gesellschaft die wirtschaftlich positive Entwicklung zum Schuldenabbau. Von 6,4 auf 5,3 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr die Verbindlichkeiten gegenüber Banken gesunken.

Heuer rechnet Aichele mit einem deutlich sinkenden Jahresüberschuss. Er soll noch 146.000 Euro betragen, 2024 dann nur noch 72.000 Euro. (Lesen Sie auch: Ortswärme-Projekte im Oberallgäu: Wenn sich Idealismus auszahlt)

Zahl der angeschlossenen Gebäude bleibt relativ konstant

An der Zahl der angeschlossenen Gebäude verändert sich aktuell wenig. Von 219 im vergangenen Jahr soll sie heuer auf 221 steigen. In zwei Jahren sollen es hingegen schon 230 sein. Und künftig ist auch der Anschluss weiterer Gebäude angedacht.

Die notwendige Wärmeenergie können die beiden Biomasse-Heizkessel der OWO schon heute liefern. „In den letzten fünf Jahren hätten wir dann auch keine Probleme gehabt“, sagt Aichele. Denn da lagen die Temperaturen nur selten unter minus zehn Grad. Ausreichend Wärmeenergie muss die OWO aber auch bei minus 20 Grad liefern.

Deshalb war bislang ein weiterer Ausbau des Netzes nicht möglich. Künftig soll es mit Hilfe einer Spitzenlastzentrale hingegen eine zusätzliche Reserve geben. Läuft alles nach Plan, soll sie 2024 beim „Aquaria“ entstehen. Hier setzt die OWO dann künftig auf Gas als Energieträger.

Allerdings: Zum Einsatz kommt die Spitzenlastzentrale nur bei extremer Kälte. Die bisherigen Planung sieht Ausgaben in Höhe von 1,4 Millionen Euro für den Neubau und die zu installierende Technik vor. Sie soll weitgehend im Untergrund zwischen „Aquaria“ und Parkhaus verschwinden.

