Nach Alkohol- und Cannabis-Konsum: Autofahrer verursacht Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg und flüchtet

Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer einen Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg verursacht und dann sein Auto an der Unfallstelle zurückgelassen.

20.02.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Am Samstag gegen 14.30 Uhr hat ein Autofahrer auf der A7 auf Höhe der Abfahrt Oy-Mittelberg einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei hat der Mann mit seinem Wagen einen Schaden an der Schutzplanke verursacht und ist anschließend geflüchtet. Weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war, ließ er es jedoch beschädigt in der Nähe der Unfallstelle stehen.

Nach Alkohol- und Cannabis-Konsum Unfall auf der A7 gebaut

Die Polizei traf ihn später in seiner Wohnung an, die ganz in der Nähe liegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,4 Promille. Außerdem gab der Fahrer an, Marihuana konsumiert zu haben. Deshalb wurde ihm Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Besitzes von Betäubungsmitteln.

