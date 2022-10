Paar aus Ofterschwang lebt mit 30 Frettchen zusammen

Verein „Alpenfrettchen“ kümmert sich um ausgestoßene Tiere, nimmt sie auf und vermittelt sie weiter. Im Haus gibt es sogar 50 "Toiletten" für die Tiere.

07.10.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Frettchen sind neben Hund und Katz die einzigen domestizierten Raubtiere, sagt Bärbel Rimmel-Fischer. Das bedeutet: Sie sind Haustiere und auf den Menschen angewiesen. Über 30 solche maderartigen Vierpföter leben in ihrem Haus in Westerhofen, Gemeinde Ofterschwang. „Sie könnten in der freien Wildbahn nicht überleben“, sagt die 62-Jährige, die schon vor vielen Jahren ihr Herz für die kleinen Gesellen entdeckt hat und nun eine Auffangstation für die Tiere leitet.

Alpenfrettchen gibt es gar nicht

„Alpenfrettchen“ heißt der Verein, den sie und ihr Mann Klaus Fischer führen. „Nein“, lacht sie. Es gebe natürlich keine speziellen „Alpenfrettchen“. Nur der Verein heiße so. 2017 wurde er gegründet. Vom Veterinäramt sei „Alpenfrettchen“ als eine dem Tierheim ähnliche Einrichtung eingestuft worden. Es gebe aber keine staatlichen Zuschüsse, weil der Verein nur eine Tierart halte. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagt Rimmel-Fischer. Und warum landen Frettchen dort? Es sei sehr einfach, sich ein Frettchen zu kaufen, beispielsweise im Internet. Aber es sei nicht so einfach die Tiere artgerecht zu halten, erklärt die 62-Jährige.

Die Tiere schlafen viel

Die Tiere schlafen viel, sagt die Oberallgäuerin. Aber, wenn sie aufwachen, dann „wollen sie nicht weit laufen, sondern sofort kacken“. Da gehe dann manchmal was daneben. Deshalb sei im Frettchenhaus in Westerhofen in fast jeder Zimmerecke eine Frettchentoilette. „Wir benutzen Katzenklos“, sagt Rimmel-Fischer.

Zweimal täglich würden alle 50 „Toiletten“ gesäubert und die 30 Näpfe gespült. Rüden müssten kastriert werden, „denn sie stinken sonst schlimmer als ranzige Butter“.

In ihren Wachphasen – alle vier bis fünf Stunden, auch nachts – seien die Tiere sehr aktiv, verspielt und neugierig, buddeln auch mal den nächsten Blumentopf aus. Andererseits seien die Vierbeiner lustige Gesellen, bringen die Halter zum Lachen. „Die sind wie kleine Kobolde“, sagt Rimmel-Fischer.

Frettchen sind nichts für kleine Kinder

Die Tiere könnten zutraulich werden, ließen sich streicheln, seien „aber nichts für kleine Kinder“. Sie haben scharfe Zähne und „sind sehr eigensinnig“, sagt die Frettchenkennerin. Die Wohnung müsse auf die Tiere ausgerichtet werden. Manche hielten die Frettchen auch in einem speziellen Tierzimmer. Betonung auf „die Tiere“. Frettchen dürfen nie alleine gehalten werden“, sagt Rimmel-Fischer. „Es sind Gruppentiere.“ Käfighaltung sei tabu. „Sie brauchen Höhlen“. Deshalb lebten die Tiere in ihrem Haus in Westerhofen unter anderem in Schränken mit Löchern, damit sie dort reinschlüpfen können.

Eine Ferienwohnung für Ulrauber mit Frettchen

Es gebe dort auch ein Außengehege und – ganz neu – eine Ferienwohnung, wo Frettchenhalter mit ihren Vierbeinern willkommen sind. „Außerdem suchen wir ganz dringend Pflegestellen in der Region“, sagt Rimmel-Fischer. Sämtliche Unkosten für die Frettchen trage der Verein. Die Tiere seien reine Fleischfresser.

Was es sonst noch alles über Frettchen zu wissen gibt, erfahren Tierfreunde in der Sendung „Hund, Katze, Maus“ auf Vox am Samstag , 8. Oktober, 18 Uhr. Rimmel-Fischer: „Ende August war das Team von Vox bei uns. Leider konnte mein Mann am Dreh nicht teilnehmen, weil er mit Corona erkrankt war.“

