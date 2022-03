Hier können Sie im Gunzesrieder Tal parken

Vom Gunzesrieder Tal aus starten viele beliebte Bergtouren im Allgäu zum Wandern. Anfahrt, Parkplätze und Kosten: Wir geben einen Überblick, wo man parken kann.

11.03.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Auf zum Stuiben, Steineberg oder auf den Hochgrat - das Gunzesrieder Tal ist Ausgangspunkt für viele schöne Touren. Je nachdem, wo man hinmöchte, hat man mehrere Parkmöglichkeiten und Parkplätze. Wir zeigen, wo man im Gunzesrieder Tal parken kann.

Größter Parkplatz im Gunzesrieder Tal ist der "Wanderparkplatz Gunzesrieder Säge"

Wo kann man im Gunzesrieder Tal parken?

Am Ortseingang von Gunzesried liegt der "Wanderparkplatz Gunzesried", direkt an der Straße. Das Parken kostet dort, Bezahlung ist über den Automaten oder über die App "Parkster" möglich.

Auch vom Parkplatz an der Ossi-Reichert-Bahn kann man Wanderungen starten. Der Parkplatz ist im Sommer kostenpflichtig, im Winter muss man nichts bezahlen. Die GO-Bergbahnen weisen allerdings darauf hin, dass die Gemeinde Blaichach außerhalb der Saisonzeiten Parkgebühren erheben kann.

Parkplatz Gunzesrieder Säge: Ausgangspunkt für Tour zum Stuiben, Steineberg oder Höllritzereck

Der bekannteste Parkplatz im Gunzesrieder Tag ist der Wanderparkplatz "Gunzesrieder Säge": Er ist vergleichsweise groß und bietet im Sommer auch einige Schattenplätze, wenn man früh genug kommt. Der Parkplatz ist kostenpflichtig, man kann entweder am Automaten oder über "Parkster" bezahlen. Dieser Parkplatz ist ein guter Ausgangspunkt für Touren auf den Steineberg oder den Stuiben.

Wer eher etwas gemütlicher unterwegs ist, kann die Gunzesrieder Tobelrunde laufen. Diese führt durch den Gunzesrieder Tobel, auch Haldertobel, genannt. Auch hier gibt es einen entsprechenden, gebührenpflichtigen Parkplatz. Um ihn zu erreichen, muss man im Gunzesrieder Ortskern von Sonthofen kommend rechts abbiegen. Der Schotterparkplatz ist nicht besonders groß und daher leicht zu übersehen: Er liegt, wenn man von Gunzesried die Straße "Im Grund" entlang fährt, auf der rechten Seite.

Tour von den Parkplätzen bei der Alpe Scheidwang auf den Hochgrat oder zum Staufner Haus

Richtig tief ins Tal hinein geht es, wenn man auf den zwei Parkplätzen der Alpe Scheidwang parkt. Aber Vorsicht: Diese liegen an der Mautstraße und so muss man erst an der Mautstation einen bestimmten Betrag entrichten. Von den Parkplätzen der Alpe Scheidwang kann man etwa zum Staufner Haus oder auf den Hochgrat wandern - oder einfach dort einkehren.

