So erfahren Autofahrer, ob noch Parkplätze im Ostrachtal frei sind

Eine Kamera soll ein- und ausfahrende Autos am Parkplatz im Ostrachtal bei Gunzesried zählen. Die Daten werden gesammelt. So hoch sind die Parkgebühren.

04.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Schwere Baumaschinen sind derzeit am Ostertalparkplatz auf über 1000 Meter Höhe im Einsatz. Das Areal dort wird moderat erweitert von 69 auf 72 Parkplätze. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es wird eine einzige Zu- und Abfahrt gestaltet. Die wird mit einer Kamera überwacht. Sie zählt ein- und ausfahrende Autos. Der Ostertalparkplatz ist Teil des digitalen Leitsystems für vier Abstellplätze in Gunzesried. Der Start ist für Ende April anvisiert. (Lesen Sie auch: So wollen Kommunen im südlichen Oberallgäu den Verkehr besser steuern)

