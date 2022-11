Parken in Blaichach und Gunzesried: Wie viel Wanderer künftig zahlen müssen

Bislang berappen Wanderer im Gunzesrieder Tal für ein Vierstunden-Ticket drei Euro. Ab 2023 kostet es mehr. Welche Gebühren noch steigen.

28.11.2022 | Stand: 06:32 Uhr

Ab 2023 heißt es: Mehr zahlen fürs Parken im Blaichacher Gemeindegebiet, also auch in Gunzesried. Dem Arbeitskreis Finanzen folgend hat sich der Blaichacher Gemeinderat mehrheitlich für die Erhöhung ausgesprochen.

So kostet ein Halbtagesticket (für vier Stunden) im Gunzesrieder Tal nun vier statt wie bislang drei Euro. Das Tagesticket erhöht sich dort und auch im Ostertal von sechs auf acht Euro für die maximale Parkzeit von zwölf Stunden.

Inselsee und Marienbrücke: Erhöhung der Parkgebühren

Anders sieht es am Inselsee und der Marienbrücke aus: Da wurde von 2,50 Euro auf drei Euro erhöht (vier Stunden). Wer 24 Stunden parken möchte, muss ab 2023, je nach Parkzone, zwölf beziehungsweise acht Euro bezahlen. Die Erhöhung gilt auch für den Parkplatz in Gunzesried-Säge, der nicht der Gemeinde gehört, sagte Bürgermeister Christof Endreß.

Der Parkplatz Gunzesried-Säge im Oberallgäu. Auch hier wird das Parken teurer, darauf müssen sich Wanderfreunde einstellen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Eine Änderung im Umsatzsteuergesetz, das Einnahmen der Kommunen ab 2023 steuerpflichtig macht, führe zum Handlungsdruck für die öffentliche Verwaltung. Für Gebühren, die über die Parkautomaten oder die Parkster-App eingenommen werden, muss die Gemeinde dann 19 Prozent Mehrwertsteuer abführen. Erst kürzlich ist in Kempten beschlossen worden, die Parkgebühren zu erhöhen.

Parken in Blaichach: Handlungsdruck in der Verwaltung wegen Umsatzsteuergesetz

Mit der Erhöhung der Gebühren soll diese Mindereinnahme wieder ausgeglichen werden. Endreß sagte aber auch, dass die Kosten für das Bürgerticket trotzdem weiterhin bei 30 Euro bleiben.

Angestrebt werde, dass auch der Alpwegeverband seine Mautgebühren für eine Einfahrt ins Autal von bislang acht Euro erhöht. Die Sorge ist laut Endreß, dass zu viele Autofahrer tief ins Tal fahren, um in Gunzesried die Parkgebühren einzusparen. Zweiter Bürgermeister Harald Seelos (PW) glaubt nicht, dass dann weniger Autofahrer die Mautstraße nutzen: „Wer ganz hinter ins Tal will, der startet bestimmt nicht in Gunzesried.“

SPD-Gemeinderätin: Vier Stunden sind gerade für ältere Leute zu kurz

Margit Miller von der SPD wünscht sich eine längere Parkzeit beim Halbtagesticket. Vier Stunden seien gerade für ältere Leute zu kurz – besonders dann, wenn man nach einer Wanderung noch einkehren wolle. Sie plädiert für sechs Stunden beim Halbtagesticket. Karl Siebenlist von den Grünen befürchtet, die Autofahrer immer tiefer ins Tal zu locken. Er sei grundsätzlich nie gegen eine Erhöhung von Parkgebühren. Allerdings müssten seiner Meinung nach mehr Busse nach Gunzesried fahren. Bislang sei das Angebot nicht attraktiv.