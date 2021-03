Parken in Imberg: Sonthofen rüstet sich gegen Blechlawinen

Ausflügler stellen ihre Fahrzeuge im Sonthofer Ortsteil Imberg kreuz und quer ab. Nun soll ein neues Konzept die Lage deutlich verbessern. Was geplant ist.

16.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

An manchen Wochenenden mit strahlendem Sonnenschein kommt die Feuerwehr in Imberg mit ihren Rettungsfahrzeugen kaum noch durch die Straßen. Der Grund: Viele Ausflügler stellen ihre Autos kreuz und quer ab. Der Verkehrsplaner Reiner Neumann von Modus Consult aus Ulm hat bereits analysiert, dass es in dem Sonthofer Ortsteil an einem strukturierten Parkkonzept mangelt.

Zwei Vorschläge lagen nun im Bau- und Umweltausschuss auf dem Tisch, mit denen die Situation verbessert werden soll. Einstimmig entschieden sich die Kommunalpolitiker für den „Parkplatz vor dem Dorf“. Allerdings soll geprüft werden, inwiefern künftig auch der andere Vorschlag umgesetzt werden könnte.

Sonthofens Bürgermeister: Vorschlag der Bürger soll auch noch geprüft werden

Die Stadtverwaltung hatte angeregt, 24 neue Parkplätze unterhalb der Kapelle am Ortseingang von Imberg zu bauen. Gleichzeitig stellten Bürger aus dem Ortsteil ein alternatives Konzept vor: Es sieht Parkplätze im unteren Bereich der Zufahrtsstraße von der B 308 Richtung Imberg vor. Als Begründung heißt es in dem Entwurf unter anderem, dass fehlende Parkplätze im Tal zum jetzigen Verkehr in Imberg führten. Werde dieses Problem behoben, herrsche im Ort wieder mehr Ruhe sowohl für Einheimische als auch Gäste.

Die Verwaltung hat diese Idee nach eigenen Angaben geprüft, allerdings seien die vorgeschlagenen Flächen in Privatbesitz und ließen sich aus wasser- und naturschutzrechtlichen Gründen nicht nutzen. Bürgermeister Christian Wilhelm (Freie Wähler) ergänzte allerdings, dass die Anregungen der Bürger damit nicht komplett vom Tisch seien: Denn nach den ersten Erfahrungswerten mit dem neuen Parkplatz am Ortseingang soll geprüft werden, ob zusätzlich im Tal an der B 308 weitere Stellplätze entstehen können. Wegen der dortigen Bushaltestelle sei das mit dem Landratsamt abzuklären. Wilhelm lobte die Imberger Bürger für ihr Engagement, sich selbst Gedanken zu machen zur Parksituation.

CSU: "Wir sind für das Konzept der Stadt"

Josef Zengerle ( CSU), erklärte stellvertretend für seine Fraktion: „Wir sind für das Konzept der Stadt.“ Allerdings schlug er vor, zu prüfen, „wie wir unten noch was machen können“ im Tal. Winfried Engeser (SPD) vertrat Gerhard Wimmer und erklärte, seine Fraktion finde den Vorschlag mit Parkplätzen im Tal gut. Allerdings sei das „auf kurze Sicht nicht ausgereift“, sondern müsse langfristig verfolgt werden. Henning Werth (Grüne) appellierte, sich mit Blick auf den Sommer in Sonthofen generell Gedanken zu machen. Denn es sei „viel Verkehr zu erwarten“, viele Ortsteile würden überrannt.

Lesen Sie auch

Bad Hindelang Rat einstimmig für Parkplatz

Im Haushalt wurden für den Bau von Parkplätzen 60.000 Euro vorgesehen. Dieser Betrag soll die Kosten für das Vorhaben in Imberg abdecken. In dem Zusammenhang ist auch geplant, den dortigen Wanderweg vom Löwenbach zum neuen Parkplatz umzulenken. Darüber hinaus führt der neue Verlauf des Gehwegs vor der Kapellenkurve über eine Wiese bis in den Kurvenbereich. 2022 ist laut Verwaltung geplant, die dortige Straße zu sanieren. Dann soll der ganze Bereich verkehrssicher gestaltet werden.

Lesen Sie auch: Tourismus im Allgäu: „Wer möchte schon neben Blechkarossen liegen“