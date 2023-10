Neue Parkregeln in Oberstdorf sollen vor Weihnachten auf den Prüfstand

Derzeit läuft die Auswertung, wie Gäste und Einheimische in der Sommersaison in Oberstdorf parken. Danach soll der Gemeinderat entscheiden, wie es weitergeht.

26.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für Diskussionen gesorgt haben in den vergangenen Monaten die neuen Parktarife, die in Oberstdorf mit der Installation der Schranken eingeführt wurden. Jetzt sollen die Parkregeln auf den Prüfstand, das bestätigte Bürgermeister Klaus King auf Nachfrage von Gemeinderat Christian Raps ( FW) im Bauausschuss.

Die Auswertung der ersten Monate seit der Einführung der Gebührenordnung im April soll im Oktober abgeschlossen werden. Der Gemeinderat soll sich dann noch vor Weihnachten mit den Parkgebühren befassen. Die Gemeinde hatte wie berichtet auch nach Kritik an den Parkregeln festgehalten, um sie nach Abschluss der Sommersaison zu evaluieren. Hoteliers, Privatvermieter und Gewerbetreibende fordern eine Vereinfachung der Parkregeln und einen Tarif für alle Übernachtungsgäste.

Welche Regeln derzeit für das Parken in Oberstdorf gelten

Einheimische: Mit einem Jahresticket für 100 Euro plus Parkscheibe können Einheimische alle unbeschrankten Parkplätze im Rahmen der Höchstparkdauer nutzen.

Übernachtungsgäste: Eine Sonderregelung gibt es für Gäste, die in Tälern oder Ortsteilen übernachten: Für die Parkplätze P1 (Nord + Süd), P2 und für den Parkplatz Grüne Gasse erhalten sie mit der Oberstdorfer Premium-Card pro Tag ein kostenloses Parkticket für bis zu fünf Stunden. Übernachtungsgäste aus den Betrieben im Ort, die keine eigenen Parkplätze haben, könnten die Parkplätze am Ortsrand – gegen Gebühr – nutzen.

Berufspendler: Für den Parkplatz P2 können Pendler eine Monats- (35 Euro pro Monat) oder eine Jahreskarte (350 Euro pro Jahr) kaufen. Berechtigt sind alle Personen, die im Hauptort beschäftigt sind und deren Wohnsitz außerhalb der Stillachsiedlung oder des Hauptortes liegt. Pendler müssen einen Nachweis des Arbeitgebers über ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis in Oberstdorf vorlegen.

Bergsteiger: Auf Wunsch der Bergschulen, deren Touren im Dorf starten, sollen Alpinisten künftig auch in Ortsnähe länger als fünf Tage parken können. Derzeit können Bergsteiger, die beispielsweise zu einer mehrtägigen Alpenüberquerung aufbrechen, ihr Auto im Ried 14 Tage und in Faistenoy an der Fellhornbahn zehn Tage stehen lassen.