Parken in Sonthofen: Autofahrer können Parkplätze am Bahnhof nutzen

Die Stadt Sonthofen gibt einen Teilbereich auf dem Bahnhofsplatz frei. Wie viele Parkplätze zur Verfügung stehen und warum die restlichen Arbeiten noch dauern.

21.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Seit Mitte Juli laufen die Arbeiten in Sonthofen, um den Bahnhofsplatz neu zu gestalten. Nun wurde nach Angaben der Verwaltung ein „wichtiger Meilenstein“ rechtzeitig vor Weihnachten erreicht. Höchste Priorität hatte in den vergangenen Wochen der südliche Bereich mit dem Parkplatz vor dem Postgebäude. Dort sollten die Einschränkungen für Bürger so bald wie möglich aufgehoben werden. Nun ist es so weit: Ab diesem Mittwoch, 22. Dezember, stehen 36 Stellplätze zur Verfügung.

Obwohl es zwischenzeitlich einen ordentlichen Wintereinbruch gab, konnte das Areal asphaltiert und die Straßenbeleuchtung eingebaut werden. Damit sind wieder kurze Wege vom neu gestalteten Parkplatz zum Bahnhof und Postgebäude möglich. Für alle Autofahrer, die ihren Pkw dort abstellen, genügt es nach Angaben der Verwaltung vorläufig, während der Wintermonate die Parkscheibe mit einer Dauer von höchstens zwei Stunden zu verwenden. Wenn dann die Arbeiten auf dem Bahnhofsplatz im Frühjahr abgeschlossen sind, ist ein Parkschein notwendig.

Bauausschuss Sonthofen wollte sich mit Treppenaufgang befassen: Thema wurde vertagt

Zusätzliche Arbeiten und der frühe Wintereinbruch haben dazu geführt, dass das Areal erst im nächsten Jahr fertig wird. Das teilt Kerstin Spiegelt, Pressesprecherin der Verwaltung, auf Anfrage mit. Erschließungsarbeiten für das Gebäude verursachten Verzögerungen, vor allem aber die Treppe zur Bahnhofshalle: Sie war in einem schlechteren Zustand als bislang angenommen. Die Schäden kamen erst zum Vorschein, als der Aufgang für Pflasterarbeiten freigelegt worden war. Ursprünglich sollte sich der Bauausschuss noch heuer damit befassen – doch das Thema wurde kürzlich von der Tagesordnung genommen, da noch weitere Beratungen mit dem Gestaltungsbeirat notwendig waren. Das Gremium gibt Empfehlungen für Bauvorhaben in der Stadt ab. Im Januar könnte die Angelegenheit erneut im Bauausschuss landen.

Die Baustelle vor dem Bahnhof Sonthofen bleibt bis ins Frühjahr abgesperrt

Nach der Winterpause werden die Arbeiten in der Platzmitte mit Sitzgelegenheiten, Grünflächen und Wasserspiel vervollständigt. Die Baustelle vor dem Bahnhof bleibt bis dahin mit Zäunen abgesperrt. Parallel dazu gehen die Maßnahmen voran, um das Bahnhofsgebäude zu sanieren.

Bis der gesamte Platz ein neues Gesicht hat und die Einschränkungen der Vergangenheit angehören, dauert es laut Verwaltung noch bis ins Frühjahr. Während der Bauarbeiten ist der Fußgänger-Zugang zum Bahnhof über den neuen Busbahnhof sowie entlang des Postgebäudes möglich. Passanten müssen aber beachten, dass die Baustelle, die mit einem Zaun abgesperrt ist, nicht betreten werden darf und keinen Zugang zum Bahnhof bietet.

