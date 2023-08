„Super-GAU für Gäste und Anwohner“ - Oberstdorfer wüten gegen Parkgebühren

Die neuen Parkgebühren sorgen in Oberstdorf für Ärger. Doch nicht nur Urlauber im Kernort sind betroffen, auch für Einheimische gibt es keine Lösung.

07.08.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Die Schranken heben und senken sich fast lautlos, Autos fahren ein und aus. Seit April sind die modernen Anlagen an den Parkplätzen am Oberstdorfer Ortseingang in Betrieb. Lauter als die neue Technik ist der Ärger, der sich im Ort regt. Einzelhändler, Unternehmer und Hoteliers haben sich inzwischen bei der Gemeinde beschwert. Sie kritisieren, dass ihre Belange bei der neuen Gebührenverordnung nicht berücksichtig wurden. Deswegen steht das Thema jetzt erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Voraussichtlich am Donnerstag, 10. August, wird sich das Gremium erneut mit den Parktarifen befassen.

