Parkplatzsucher im Hintersteiner Tal nerven die Anwohner: So soll das Parkleitsystem aussehen

Besonders beliebt im Sommer wie im Winter: Der Parkplatz auf der Höh’ in Hinterstein. Obwohl die Tagesgebühr zehn Euro beträgt (es gibt nur eine Tagesgebühr), ist er an schönen Wochenenden meist schnell voll. Am vorderen Parkplatz an der Säge kostet das Tagesticket 7 Euro, vier Stunden sind dort für vier Euro zu haben.