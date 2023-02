Parkplätze in Oberstdorf: So teuer wird es für Autofahrer künftig

Der Umbau der Parkplätze in Oberstdorf ist fast abgeschlossen. Jetzt hat der Gemeinderat die Tarife für Autofahrer festgelegt. Es gibt weiter Ausnahmeregeln.

16.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Noch stehen die Schranken an den Parkplätzen am Oberstdorfer Ortseingang offen. Doch ab April sollen die Anlagen an den Parkplätzen Sonthofener Straße (P2), Hochfeichter (P3), Faistenoy, Nordic Zentrum und Tiefgarage Eissportzentrum in Betrieb gehen. Jetzt hat der Marktgemeinderat die Tarife festgelegt. Pro Stunde kostet das Parken tagsüber zwischen 1,50 und 2,50 Euro, in der Nacht zwischen einem Euro und 50 Cent. Die teuersten Parkplätze sind die Fläche am Hochfeichter und die Tiefgarage im Eissportzentrum. Die ersten 30 Minuten sind für die Autofahrer kostenlos.

