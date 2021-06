Bis zu 80 "Schwarzparker" machen dem Team der Hochgratbahn das Leben schwer. Jetzt zieht der Geschäftsführer Konsequenzen.

04.06.2021 | Stand: 07:07 Uhr

Rudolf Eberle hat es satt, mehrmals am Tag zu kontrollieren, ob die Gäste, die den Parkplatz an der Hochgratbahn benutzen, auch ein Ticket lösen. Im August wird das Gelände eingezäunt und mit einer Schranke versehen. „Dann müssen alle bezahlen, die dort ihre Fahrzeuge abstellen“, sagt Eberle. Er ist Geschäftsführer der Hochgratbahn. Das Tagesticket kostet dann weiterhin fünf Euro am Tag. Wer die Bahn benutzt, bekommt wieder zwei Euro zurück.