Die Videotechnik zieht auch auf den Parkplätzen in Gunzesried ein

Großer Andrang an Liften und Naherholungsgebieten herrschte am Sonntag im Oberallgäu. Die meisten Parkplätze waren voll. Aber sperren mussten die Verantwortlichen weder die Einfahrt ins Gunzesrieder Tal noch ins hoch gelegene Ostertal. Auf dem dortigen Parkplatz (Foto) war aber mittags kaum noch ein Platz frei. Eine digitale Anzeige in Gunzesried soll bald Autofahrern bereits im Tal darauf aufmerksam machen, wo noch freie Plätze sind. Eine Kamera wird dazu auch am Ostertalparkplatz installiert.