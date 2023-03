Passionstrilogie in Oberstdorf: Spannendes mit „betagter Lady“

Organist Professor Andreas Rothkopf bildet den Auftakt zu drei Konzerten in Oberstdorf. Werke von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen und Arvo Pärt.

03.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

So ein ausgefallenes und hochkarätiges Programm wie das zur Passionszeit dürften die Besucher in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Oberstdorf nicht alle Tage zu Gehör bekommen. Die neu ins Leben gerufene Passionstrilogie, die mit einem Konzert am Samstag, 4. März, um 11 Uhr beginnt, reicht von Bach-Werken über anspruchsvolle Orgelstücke aus der Spätromantik und dem Expressionismus bis hin zu minimalistischen Kompositionen des Esten Arvo Pärt. Damit soll nicht nur namentlich an die erfolgreiche Adventstrilogie in der Oberstdorfer Pfarrkirche angeknüpft werden.

Den Auftakt der Reihe bildet der Organist Professor Andreas Rothkopf aus Saarbrücken. Er ist in Oberstdorf kein Unbekannter, zeigte er doch schon in der Adventszeit sein virtuoses Können an der Orgel mit Stücken von César Franck. Dieses Mal hat sich Rothkopf die bedeutende Choral-Partita „Sei gegrüßet Jesu gütig“, BWV 768, von Johann Sebastian Bach vorgenommen. Im Anschluss spielt Rothkopf noch Bachs „Fantasie und Fuge c-Moll“.

Einen richtigen Kontrast wird es mit der zweiten Orgelmatinee zur Passionszeit am Samstag, 1. April, um 11 Uhr geben. Thomas Layes, ein musikalisches Multitalent aus dem Saarland und gefragter Korrepetitor, spielt die Choralfantasie „Straf mich nicht in deinem Zorn“ von Max Reger. Außerdem wird das „Diptyque“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen zu hören sein. Es gilt als brillantes Frühwerk des französischen Komponisten.

Durch die Matineen führt der Oberstdorfer Pfarrer Maurus Meyer. Seine anschaulichen Einführungen in die Werke gehören mittlerweile zu den monatlichen Orgelkonzerten wie das Amen in der Kirche. Er findet immer wieder interessante Anknüpfungspunkte zum Evangelium und den kirchlichen Jahreskreisen.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher beim Konzert am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr. Neben den fünfstimmigen „Lamentationen“ des britischen Renaissance-Komponisten Robert White werden ein Streicher-Trio und drei Sänger (Stefan Heidweiler, Pascal Ladner und Monika Staszak) Arvo Pärts „Stabat Mater“ aus dem Jahr 1985 präsentieren.

Es sollen mit der Konzertreihe drei musikalische Akzente in einer karg geschmückten Kirche gesetzt werden, sagt der Oberstdorfer Kirchenmusiker Pavol Valášek, der gemeinsam mit dem Oberstdorfer Musikpädagogen Stefan Heidweiler die Idee zur Passionstrilogie hatte.

Pavol Valášek möchte den Zuhörern nicht nur eine breite Werkschau geben, sondern dem Publikum auch eine Vielzahl an Interpreten bieten. „Jeder hat seine eigene Spielweise, was äußerst spannend ist.“ Dies ist mit ein Grund, warum er bei den ersten beiden Konzerten nicht selbst an der Orgel sitzt. Er freut sich darauf, einmal seiner „betagten Lady“ aus der Ferne lauschen zu dürfen.