Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall in Sonthofen

Nach einem Unfall vor Pfingsten in Sonthofen ist ein 65-Jähriger nun gestorben. Er war mit seinem Pedelec unterwegs und kollidierte mit einem Auto.

14.06.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Ein 65-Jähriger ist am Sonntag gestorben, nachdem er am Freitag vor Pfingsten in einen Unfall in Sonthofen verwickelt war.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann damals gegen 13.40 Uhr auf der Oberstdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Eine Autofahrerin, die aus der Sinwagstraße kam, übersah den Mann.

E-Bike-Unfall in Sonthofen: Mann stirbt im Klinkum Kempten

Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Fahrradfahrer vom Fahrrad geworfen und schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten gebracht. Die 80-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

