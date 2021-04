Personalprobleme in Allgäuer Altenheimen: Das Schreckgespenst „Pflexit“

Allgäuer Pflegeheime klagen über Personalprobleme in der Pandemie: Was die Bundeswehr und die Slowakei damit zu tun haben und warum vom "Pflexit" die Rede ist.

09.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Yvonne Spöcker (37) ist eine Powerfrau. „Aber ich könnte derzeit den Glauben an jede Gerechtigkeit verlieren“, sagt die Geschäftsführerin von AllgäuStift, Betreiber von neun Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Region. Sie kritisiert, wie auch andere Vertreter von Pflegeeinrichtungen in der Region, dass Versprechen der Politik seit Beginn der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden. Konkret bemängelt Spöcker, dass Hilfskräfte der Bundeswehr plötzlich abgezogen wurden. So geschehen im Allgäu-Stift-Pflegezentrum in Betzigau.