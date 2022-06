Pfarrer Helmut Kempter feiert Goldenes Priesterjubiläum in Sonthofen

Sein Goldenes Priesterjubiläum feiert Pfarrer Helmut Kempter in Sonthofen. Wann das Fest ansteht und welche Rolle die Afrika-Mission für Kempter spielte..

„Je besser ich andere Kulturen verstehe, umso besser kann ich auf die Menschen eingehen und das Christentum verkünden“, sagt der Ruhestandsgeistliche Helmut Kempter. Der Pfarrer ist seit 2010 in der Seelsorge im Dekanat Sonthofen im Einsatz und feiert in diesem Jahr ein Doppeljubiläum: Schon im April vollendete er sein 80. Lebensjahr und im Juni jährt sich seine Priesterweihe. Mit Gottesdiensten feiert er sein Goldenes Priesterjubiläum am Sonntag, 19. Juni, um 10.15 Uhr in seiner Heimatgemeinde Aichstetten sowie am Sonntag, 3. Juli, um 10 Uhr zum Patrozinium der Pfarrkirche Maria Heimsuchung mit anschließendem Pfarrfest in Sonthofen.

Seine Studienzeit verbrachte Kempter in Trier, Tübingen, Dillingen und Augsburg

Der 80-jährige Geistliche wuchs in Aichstetten auf. Seine Studienzeit verbrachte Kempter in Trier, Tübingen, Dillingen und Augsburg. Während der Semesterferien absolvierte der Student Praktika in den verschiedensten Bereichen. Bei der Tabakernte in Kanada, als Tellerwäscher im Londoner College, Bauarbeiter in Paris, Telefonist einer Klinik am Lago Maggiore, Korrektor bei der Schwäbischen Zeitung und im Krankenhaus in Papenburg verdiente sich der damals junge Mann etwas Taschengeld.

In Ottobeuren empfing Kempter 1972 seine Priesterweihe, bevor er zwei Jahre lang als Kaplan nach Peißenberg ging. Anschließend ließ sich Kempter zehn Jahre lang für die Missionsarbeit in Sambia freistellen. Nach einem Sprachkurs war er dort bis 1984 im Einsatz, danach ging es bis 1987 nach Stadl-Vilgertshofen bei Landsberg. Doch es zog ihn erneut in die Missionsarbeit nach Sambia. „Mit dem Motorrad musste ich weite Strecken zu den unterschiedlichen Einsatzorten zurücklegen“, erzählt der Ruhestandsgeistliche und zeigt auf Fotos in seinem Album. Regelmäßige Malaria-Attacken waren der Grund, warum er 1990 doch zurückkehrte und in Neu-Ulm-Pfuhl ein neues Wirkungsgebiet antraf: Zahlreiche Heimatvertriebene hatten dort ihr neues Zuhause gefunden und so lag der Schwerpunkt seines Wirkens auf der Ökumene. 13 Jahre später kam er auf eigenen Wunsch in die Pfarrei nach Fischen.

Immer noch im Einsatz in Sonthofen

„Jede religiöse und kulturelle Begegnung und jeder Gedankenaustausch ist eine geistige Bereicherung“, sagt Kempter. Im September 2010 zog er nach Sonthofen, wo er noch regelmäßig im Dekanat im pastoralen Einsatz ist, wöchentlich mehrere Gottesdienste übernimmt und zur Aushilfe von Pfarrer Josef Kühn bereitsteht.

